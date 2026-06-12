Σέβη Βολουδάκη στο protothema: Δεν αντέχει άλλους μετανάστες η Ελλάδα, όσοι δεν παίρνουν άσυλο θα μπορούν να μεταφέρονται σε χώρες της Β. Αφρικής

Το 2015-19 ήμασταν η χώρα "ανοίξαμε και σας περιμένουμε" να σας κάνουμε και γεμιστά, να λιάζεστε, λέει καυστικά η υφυπουργός Μετανάστευσης - Η γνωριμία με τον Μανούσο Βολουδάκη, το χιούμορ και το γράμμα πριν φύγει από τη ζωή