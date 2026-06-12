Σέβη Βολουδάκη στο protothema: Δεν αντέχει άλλους μετανάστες η Ελλάδα, όσοι δεν παίρνουν άσυλο θα μπορούν να μεταφέρονται σε χώρες της Β. Αφρικής
Σέβη Βολουδάκη στο protothema: Δεν αντέχει άλλους μετανάστες η Ελλάδα, όσοι δεν παίρνουν άσυλο θα μπορούν να μεταφέρονται σε χώρες της Β. Αφρικής
Το 2015-19 ήμασταν η χώρα "ανοίξαμε και σας περιμένουμε" να σας κάνουμε και γεμιστά, να λιάζεστε, λέει καυστικά η υφυπουργός Μετανάστευσης - Η γνωριμία με τον Μανούσο Βολουδάκη, το χιούμορ και το γράμμα πριν φύγει από τη ζωή
Τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση και το άσυλο που ψηφίστηκε στη Βουλή, εξηγεί η αρμόδια υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στη «Διαχωριστική Γραμμή» και στον Άγγελο Μόσχοβα.
Κάνει λόγο για σημαντική αλλαγή στη μετανάστευση και το άσυλο για Ελλάδα και ΕΕ και περιγράφει τη στροφή της Ευρώπης στις ελληνικές θέσεις, παρά την αρχική αρνητική αντίδραση στα μεταναστευτικά κύματα του 2019. Τονίζει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και μετανάστες, θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες της αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει δυσανάλογο βάρος και εξηγεί τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας. «Το 2015-19 είμασταν η χώρα "ανοίξαμε και σας περιμένουμε" να σας κάνουμε και γεμιστά και να λιάζεστε» λέει καυστικά για την πολιτική ανοικτών συνόρων που ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλά και για την προσωπική της ζωή. «Ενώ δούλευα στις Βρυξέλλες έκανα δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό» περιγράφει και εκτιμά πως «αν δεν έχεις ενσυναίσθηση δεν μπορείς να είσαι καλός πολιτικός».
Η Σέβη Βολουδάκη ανακαλεί στη μνήμη της όσα έζησε με τον σύζυγό της Μανούσο Βολουδάκη που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. «Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου» λέει, χρησιμοποιώντας απολύτως συνειδητά παρόντα χρόνο. Μιλά για τον έρωτα με την πρώτη ματιά που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, για το χιούμορ του μέχρι την τελευταία στιγμή - ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο. Αποκαλύπτει τι της άφησε γραπτώς πριν φύγει από τη ζωή, πώς πήρε την απόφαση να δεχθεί την πρόταση του πρωθυπουργού να κατέβει βουλευτής στα Χανιά και τον ρόλο που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν τα τρία παιδιά τους αλλά και τον απαράβατο όρο που της έθεσαν για να ασχοληθεί με την πολιτική.
Μιλά για την Κρήτη, τα Χανιά όπου θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής και ειδικά τα Σφακιά ενώ αποκαλύπτει και τα πιο περίεργα... ρουσφέτια που της έχουν ζητήσει. Παραδέχεται ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ «τον πληρώσαμε στην Κρήτη» αλλά εκτιμά ότι ήταν άδικο για τους συνεπείς και σκληρά εργαζόμενους κτηνοτρόφους.
Σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό, κατατάσσει τον Αλέξη Τσίπρα σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο: «Ξέρουμε τι είναι, κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι!» λέει, ενώ για το ΠΑΣΟΚ και την συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη ΝΔ, επισημαίνει ότι «μόνο δήλωση μετανοίας δεν τους έβαλε ο Ανδρουλάκης να υπογράψουν». Για την Μαρία Καρυστιανού αναγνωρίζει το προσωπικό της δράμα, αλλά «θα κριθεί ως πολιτικός». Τέλος εκφράζει την πεποίθησή της ότι αν το κυβερνών κόμμα κάνει τη δουλειά που πρέπει, μπορεί να καταφέρει την αυτοδυναμία.
Κάνει λόγο για σημαντική αλλαγή στη μετανάστευση και το άσυλο για Ελλάδα και ΕΕ και περιγράφει τη στροφή της Ευρώπης στις ελληνικές θέσεις, παρά την αρχική αρνητική αντίδραση στα μεταναστευτικά κύματα του 2019. Τονίζει ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλους πρόσφυγες και μετανάστες, θεωρεί απολύτως δικαιολογημένες της αντιδράσεις στην Κρήτη που σηκώνει δυσανάλογο βάρος και εξηγεί τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας. «Το 2015-19 είμασταν η χώρα "ανοίξαμε και σας περιμένουμε" να σας κάνουμε και γεμιστά και να λιάζεστε» λέει καυστικά για την πολιτική ανοικτών συνόρων που ακολούθησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλά και για την προσωπική της ζωή. «Ενώ δούλευα στις Βρυξέλλες έκανα δύο μεταπτυχιακά και ένα διδακτορικό» περιγράφει και εκτιμά πως «αν δεν έχεις ενσυναίσθηση δεν μπορείς να είσαι καλός πολιτικός».
Η Σέβη Βολουδάκη ανακαλεί στη μνήμη της όσα έζησε με τον σύζυγό της Μανούσο Βολουδάκη που έφυγε πολύ νέος από τη ζωή. «Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου» λέει, χρησιμοποιώντας απολύτως συνειδητά παρόντα χρόνο. Μιλά για τον έρωτα με την πρώτη ματιά που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, για το χιούμορ του μέχρι την τελευταία στιγμή - ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο. Αποκαλύπτει τι της άφησε γραπτώς πριν φύγει από τη ζωή, πώς πήρε την απόφαση να δεχθεί την πρόταση του πρωθυπουργού να κατέβει βουλευτής στα Χανιά και τον ρόλο που έπαιξαν και εξακολουθούν να παίζουν τα τρία παιδιά τους αλλά και τον απαράβατο όρο που της έθεσαν για να ασχοληθεί με την πολιτική.
Μιλά για την Κρήτη, τα Χανιά όπου θα είναι εκ νέου υποψήφια βουλευτής και ειδικά τα Σφακιά ενώ αποκαλύπτει και τα πιο περίεργα... ρουσφέτια που της έχουν ζητήσει. Παραδέχεται ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ «τον πληρώσαμε στην Κρήτη» αλλά εκτιμά ότι ήταν άδικο για τους συνεπείς και σκληρά εργαζόμενους κτηνοτρόφους.
Σχολιάζοντας το πολιτικό σκηνικό, κατατάσσει τον Αλέξη Τσίπρα σε συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο: «Ξέρουμε τι είναι, κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι!» λέει, ενώ για το ΠΑΣΟΚ και την συνεδριακή απόφαση για μη συνεργασία με τη ΝΔ, επισημαίνει ότι «μόνο δήλωση μετανοίας δεν τους έβαλε ο Ανδρουλάκης να υπογράψουν». Για την Μαρία Καρυστιανού αναγνωρίζει το προσωπικό της δράμα, αλλά «θα κριθεί ως πολιτικός». Τέλος εκφράζει την πεποίθησή της ότι αν το κυβερνών κόμμα κάνει τη δουλειά που πρέπει, μπορεί να καταφέρει την αυτοδυναμία.
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