Ιδανική πρεμιέρα για την Σάκκαρη στο Indian Wells, επικράτησε 2-0 σετ της Τάγκερ και προκρίθηκε στον 3ο γύρο
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να βρει απέναντί της στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Ντέι - Σβιόντεκ
Η Μαρία Σάκκαρη επιβλήθηκε της Λίλι Τάγκερ με 7-5, 6-0 και πήρε το εισιτήριο για τον 3ο γύρο του Indian Wells.
Η μόλις 18χρονη, που απέδειξε σ' αυτό το τουρνουά ότι θα μας απασχολήσει αρκετά στο μέλλον, μπόρεσε να δημιουργήσει προβλήματα στην κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών μονάχα στο 1ο σετ, το οποίο διεκδίκησε στα ίσα.
Η Σάκκαρη πάντως ήταν ψύχραιμη όταν χρειάστηκε, έσβησε 4 break points συνολικά και προστάτευσε το σερβίς της, ενώ στο 12ο game έκανε και το πολυπόθητο break ,στην 4η δική της ευκαιρία, για να "σπάσει" τη νεαρή Αυστριακή και να πάρει το σετ με 7-5.
Μετά απ' αυτό το ματς άλλαξε εντελώς, με τη Μαρία να κυριαρχεί κατά κράτος και να μην αφήνει ούτε ένα game στην αντίπαλό της.
Στο 3ο game έσβησε και διπλό break point πριν κάνει το 3-0, ενώ στο υπόλοιπο ματς ήταν σαρωτική και έφτασε σ' αυτό το 6-0, για να σφραγίσει τη νίκη της σε 1 ώρα και 35 λεπτά.
Η Σάκκαρη, η οποία έχει ανεβεί στο Νο.34 του κόσμου μετά τις καλές εμφανίσεις που είχε πρόσφατα στην Ντόχα, θα περιμένει τον αγώνα της Ίγκα Σβιόντεκ με την Κάιλα Ντέι, για να μάθει με ποια θα παίξει στον 3ο γύρο.
