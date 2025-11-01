Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Super League 2, A' όμιλος: Απώλεια της Νίκης Βόλου στη Χρυσούπολη, νίκη ανάσα για ΠΑΟΚ Β'
Ο Νέστος Χρυσούπολης κράτησε στο 0-0 τη Νίκη Βόλου και το αποτέλεσμα στο αυριανό (2/11) ντέρμπι Καρδίτσα-Ηρακλής μπορεί να τη ρίξει και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας - Σημαντικό τρίποντο για τον ΠΑΟΚ Β' που νίκησε 3-0 τον Μακεδονικό
Χωρίς γκολ και νικητή έληξε η αναμέτρηση στη Χρυσούπολη για την 8η αγωνιστική του Α' ομίλου της Super League 2, με τον νεοφώτιστο Νέστο να οδηγεί σε απώλεια τη φιλόδοξη Νίκη Βόλου.
Με τους δύο βαθμούς που έχασαν οι Βολιώτες, έχασαν την ευκαιρία να περάσουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας (με ματς περισσότερο), ενώ στο αυριανό πρόγραμμα (Κυριακή 2/11) υπάρχει το μεγάλο ντέρμπι Αναγέννηση Καρδίτσας - Ηρακλής που θα διαμορφώσει νέες ισορροπίες στη μάχη της κορυφής...
Βαθμολογική «ανάσα» πήρε στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ Β΄, που επικράτησε στην Καλαμαριά του Μακεδονικού με 3-0. Ο Γκιτερσός άνοιξε το σκορ στο 13΄ και οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάρη στα τέρματα των Μούστμα (84΄) και Καλόγηρου (89΄).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:
Νέστος Χρυσούπολης - Νίκη Βόλου 0-0
ΠΑΟΚ Β΄ - Μακεδονικός 3-0
Καμπανιακός - Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2/11
Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΟΤ Ηρακλής 2/11
ΠΑΣ Γιάννινα - Καβάλα 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
1. ΠΟΤ Ηρακλής 17
2. Νίκη Βόλου 17 -8αγ.
3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16
4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14
5. ΠΑΟΚ Β’ 10 -8αγ.
6. Νέστος Χρυσούπολης 8 -8αγ.
7. Καμπανιακός 7
8. Καβάλα 5
9. Μακεδονικός 5 -8αγ.
10. ΠΑΣ Γιάννινα 4
