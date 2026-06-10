Παναθηναϊκός: Ανθοδέσμη και κασκόλ στη θέση του ΟΑΚΑ που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος
SPORTS
Παναθηναϊκός Παύλος Γιαννακόπουλος

Παναθηναϊκός: Ανθοδέσμη και κασκόλ στη θέση του ΟΑΚΑ που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος

Σαν σήμερα πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο πατριάρχης του Παναθηναϊκού, Παύλος Γιαννακόπουλος

Παναθηναϊκός: Ανθοδέσμη και κασκόλ στη θέση του ΟΑΚΑ που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος
Συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τον θάνατο του Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 10 Ιουνίου 2018.

Ενόψει του 4ου τελικού της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, η «πράσινη» ΚΑΕ απέτισε φόρο τιμής στον κορυφαίο πρόεδρο στην ιστορία του συλλόγου, τοποθετώντας μία ανθοδέσμη και ένα κασκόλ της ομάδας.

Ο Παύλος Γιαννακόπουλος «έχτισε» την αυτοκρατορία του μπασκετικού Παναθηναϊκού και επί των ημερών του η ομάδα κατέκτησε 6 φορές τη Euroleague ενώ έφερε παίκτες παγκόσμιας κλάσης όπως ο Ντομινίκ Γουίλκινς. 

Παναθηναϊκός: Ανθοδέσμη και κασκόλ στη θέση του ΟΑΚΑ που καθόταν ο Παύλος Γιαννακόπουλος


Πηγή: www.gazzetta.gr

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