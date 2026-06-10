Οι σταρ της Euroleague προβλέπουν τον νικητή του Μουντιάλ: Γαλλία επέλεξε ο Παπανικολάου, Γερμανία στηρίζει ο Γουόκαπ, βίντεο
SPORTS
Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο Euroleague Τόμας Γουόκαπ Κώστας Παπανικολάου

Οι σταρ της Euroleague προβλέπουν τον νικητή του Μουντιάλ: Γαλλία επέλεξε ο Παπανικολάου, Γερμανία στηρίζει ο Γουόκαπ, βίντεο

Ο Ζαν Μοντέρο που ακούγεται ζεστά για τον Ολυμπιακό, μαντεύει ότι θα το κατακτήσει μια εκ των Βραζιλία ή Αργεντινή, ενώ ο Μπαντιό που θέλει να κλείσει ο Παναθηναϊκός πήγε με τη χώρα του, τη Σενεγάλη

Οι σταρ της Euroleague προβλέπουν τον νικητή του Μουντιάλ: Γαλλία επέλεξε ο Παπανικολάου, Γερμανία στηρίζει ο Γουόκαπ, βίντεο
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει μπει στην τελική της ευθεία και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη γιορτή που φιλοξενείται φέτος σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Με αφορμή την έναρξη της διοργάνωσης, η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από μερικούς από τους κορυφαίους αστέρες της να προβλέψουν ποια εθνική ομάδα θα φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου.

Στο βίντεο συμμετέχουν οι Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Ζαν Μοντέρο, Μπόνζι Κόλσον, Τάισον Ουόρντ, Νίκολο Μέλι, Μπρανκού Μπαντιό, Ουέιντ Μπάλντουιν οι οποίοι έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης, λίγες ώρες πριν από την πρώτη σέντρα του τουρνουά.

Οι απαντήσεις τους παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τους παίκτες να επιλέγουν διαφορετικά φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.

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