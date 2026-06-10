Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Οι σταρ της Euroleague προβλέπουν τον νικητή του Μουντιάλ: Γαλλία επέλεξε ο Παπανικολάου, Γερμανία στηρίζει ο Γουόκαπ, βίντεο
Οι σταρ της Euroleague προβλέπουν τον νικητή του Μουντιάλ: Γαλλία επέλεξε ο Παπανικολάου, Γερμανία στηρίζει ο Γουόκαπ, βίντεο
Ο Ζαν Μοντέρο που ακούγεται ζεστά για τον Ολυμπιακό, μαντεύει ότι θα το κατακτήσει μια εκ των Βραζιλία ή Αργεντινή, ενώ ο Μπαντιό που θέλει να κλείσει ο Παναθηναϊκός πήγε με τη χώρα του, τη Σενεγάλη
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχει μπει στην τελική της ευθεία και ο ποδοσφαιρικός πλανήτης περιμένει με ανυπομονησία τη μεγάλη γιορτή που φιλοξενείται φέτος σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Με αφορμή την έναρξη της διοργάνωσης, η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από μερικούς από τους κορυφαίους αστέρες της να προβλέψουν ποια εθνική ομάδα θα φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου.
Στο βίντεο συμμετέχουν οι Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Ζαν Μοντέρο, Μπόνζι Κόλσον, Τάισον Ουόρντ, Νίκολο Μέλι, Μπρανκού Μπαντιό, Ουέιντ Μπάλντουιν οι οποίοι έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης, λίγες ώρες πριν από την πρώτη σέντρα του τουρνουά.
Οι απαντήσεις τους παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τους παίκτες να επιλέγουν διαφορετικά φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.
Με αφορμή την έναρξη της διοργάνωσης, η EuroLeague δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ζητώντας από μερικούς από τους κορυφαίους αστέρες της να προβλέψουν ποια εθνική ομάδα θα φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου.
Στο βίντεο συμμετέχουν οι Τόμας Γουόκαπ, Κώστας Παπανικολάου, Ζαν Μοντέρο, Μπόνζι Κόλσον, Τάισον Ουόρντ, Νίκολο Μέλι, Μπρανκού Μπαντιό, Ουέιντ Μπάλντουιν οι οποίοι έδωσαν τις δικές τους προβλέψεις για τον μεγάλο νικητή της διοργάνωσης, λίγες ώρες πριν από την πρώτη σέντρα του τουρνουά.
Οι απαντήσεις τους παρουσίασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με τους παίκτες να επιλέγουν διαφορετικά φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα