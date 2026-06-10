Οι σταρ της Euroleague προβλέπουν τον νικητή του Μουντιάλ: Γαλλία επέλεξε ο Παπανικολάου, Γερμανία στηρίζει ο Γουόκαπ, βίντεο

Ο Ζαν Μοντέρο που ακούγεται ζεστά για τον Ολυμπιακό, μαντεύει ότι θα το κατακτήσει μια εκ των Βραζιλία ή Αργεντινή, ενώ ο Μπαντιό που θέλει να κλείσει ο Παναθηναϊκός πήγε με τη χώρα του, τη Σενεγάλη