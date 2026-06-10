Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η απίθανη συλλογή μπύρας από Άγγλο οπαδό: Αγόρασε μια από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ του 2026
Η απίθανη συλλογή μπύρας από Άγγλο οπαδό: Αγόρασε μια από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ του 2026
Ο Γκας Χάλι έκανε το ίδιο και για το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, ενώ όταν μια ομάδα αποκλείεται θα πίνει και την αντίστοιχη μπύρα
Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ 2026 έχει μπει στην τελική της ευθεία, αφού τέτοια ώρα αύριο οι προετοιμασίες θα είναι πυρετώδεις για το εναρκτήριο ματς Μεξικό-Νότια Αφρική.
Οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν θα κοιτάξουν σίγουρα εκτός από καλό ποδόσφαιρο να απολαύσουν μαζί και πολύ μπύρα, ένα ποτό που συνδέεται ακράδαντα με το ποδόσφαιρο, ειδικά στην κουλτούρα των Βρετανών.
Ένας Βρετανός οπαδός κατάφερε να δημιουργήσει την πιο ενδιαφέρουσα συλλογή, μάζεψε μια μπύρα από κάθε μια από τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση του Μουντιάλ.
Το αξιοσημείωτο είναι πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που το επιχειρεί, αφού είχε κάνει ακριβώς το ίδιο και στο Μουντιάλ του 2022, συνεχίζοντας έτσι μια ιδιαίτερη προσωπική «παράδοση» που συνδυάζει ποδόσφαιρο και… γευστική εξερεύνηση.
Η προσπάθειά του προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι αποθέωσαν την ιδέα και τη συνέπειά του, βλέποντάς την ως έναν δημιουργικό και χιουμοριστικό τρόπο να γιορτάζει τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Από τις μπύρες ξεχωρίζει από το Κουρασάο η «Montana Blue» και από τη Βοσνία η παραδοσιακή «Sarajevsko».
Ο Γκας Χάλι έγινε διάσημος από το 2022 και πλέον έχει βαλθεί να μαζεύει σε κάθε διοργάνωση μια μπύρα από την κάθε ομάδα.
Για τις χώρες που δεν πίνουν αλκοόλ, ο Γκας βρήκε τη λύση. Για το Κατάρ, βρήκε την «Fizzin Pineaplle» και για τη Σαουδική Αραβία, την «Moussy Lemon Mint».
Οι οπαδοί που θα ταξιδέψουν θα κοιτάξουν σίγουρα εκτός από καλό ποδόσφαιρο να απολαύσουν μαζί και πολύ μπύρα, ένα ποτό που συνδέεται ακράδαντα με το ποδόσφαιρο, ειδικά στην κουλτούρα των Βρετανών.
Ένας Βρετανός οπαδός κατάφερε να δημιουργήσει την πιο ενδιαφέρουσα συλλογή, μάζεψε μια μπύρα από κάθε μια από τις 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση του Μουντιάλ.
Το αξιοσημείωτο είναι πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που το επιχειρεί, αφού είχε κάνει ακριβώς το ίδιο και στο Μουντιάλ του 2022, συνεχίζοντας έτσι μια ιδιαίτερη προσωπική «παράδοση» που συνδυάζει ποδόσφαιρο και… γευστική εξερεύνηση.
Η προσπάθειά του προκάλεσε ενθουσιασμό στους φιλάθλους, οι οποίοι αποθέωσαν την ιδέα και τη συνέπειά του, βλέποντάς την ως έναν δημιουργικό και χιουμοριστικό τρόπο να γιορτάζει τη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Από τις μπύρες ξεχωρίζει από το Κουρασάο η «Montana Blue» και από τη Βοσνία η παραδοσιακή «Sarajevsko».
Ο Γκας Χάλι έγινε διάσημος από το 2022 και πλέον έχει βαλθεί να μαζεύει σε κάθε διοργάνωση μια μπύρα από την κάθε ομάδα.
Για τις χώρες που δεν πίνουν αλκοόλ, ο Γκας βρήκε τη λύση. Για το Κατάρ, βρήκε την «Fizzin Pineaplle» και για τη Σαουδική Αραβία, την «Moussy Lemon Mint».
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