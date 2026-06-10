Η απίθανη συλλογή μπύρας από Άγγλο οπαδό: Αγόρασε μια από κάθε χώρα που συμμετέχει στο Μουντιάλ του 2026

Ο Γκας Χάλι έκανε το ίδιο και για το Μουντιάλ του Κατάρ το 2022, ενώ όταν μια ομάδα αποκλείεται θα πίνει και την αντίστοιχη μπύρα