Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ θα προσθέσει και το «Μπράουτ» στη φανέλα του
Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ θα προσθέσει και το «Μπράουτ» στη φανέλα του
Ο επιθετικός της Σίτι θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο έχοντας στο πίσω μέρος της φανέλας και το επίθετο της μητέρας του
Αν ήθελε να συστηθεί με βρετανικό τρόπο θα μπορούσε να πει, παραφράζοντας τον κλασικό χαιρετισμό του Τζέιμς Μποντ: «Το όνομά μου είναι Μπράουτ-Χάαλαντ. Έρλινγκ Μπράουτ-Χάαλαντ».
Ο υψηλόσωμος Νορβηγός στα τέσσερα χρόνια που αγωνίζεται στην Premier League έχει... συστηθεί ως σκέτο «Χάαλαντ» καθώς αυτό αναγράφεται στη φανέλα του.
Όταν όμως μετατρέπεται σε πραγματικό Βίκινγκ, αγωνιζόμενος με τη Νορβηγία, τότε από τον περασμένο Αύγουστο η φανέλα με το Νο 9, γράφει από πίσω «Μπράουτ-Χάαλαντ».
Τουλάχιστον αυτό συνέβη στα πέντε τελευταία ματς της προκριματικής διαδικασίας, στα οποία σκόραρε 13 γκολ (!), με τον ίδιο να ενημερώνει επισήμως ότι στους αγώνες της Εθνικής θα αγωνίζεται έχοντας «πάνω» του τόσο το επίθετο του πατέρα του όσο και αυτό της μητέρας του (Μπράουτ).
Κάτι που είναι διαδεδομένο ευρέως στη νορβηγική κουλτούρα, ενώ ο ίδιος στα social media χρησιμοποιεί το διπλό του επίθετο.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο πατέρας του Άλφι ήταν ποδοσφαιριστής (Λιντς, Μάντσεστερ Σίτι), αλλά κι η μητέρα του είχε σχέση με τον αθλητισμό καθώς ήταν πρωταθλήτρια στο έπταθλο, ενώ ο υψηλόσωμος φορ αδημονεί για την πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Ο υψηλόσωμος Νορβηγός στα τέσσερα χρόνια που αγωνίζεται στην Premier League έχει... συστηθεί ως σκέτο «Χάαλαντ» καθώς αυτό αναγράφεται στη φανέλα του.
Όταν όμως μετατρέπεται σε πραγματικό Βίκινγκ, αγωνιζόμενος με τη Νορβηγία, τότε από τον περασμένο Αύγουστο η φανέλα με το Νο 9, γράφει από πίσω «Μπράουτ-Χάαλαντ».
Τουλάχιστον αυτό συνέβη στα πέντε τελευταία ματς της προκριματικής διαδικασίας, στα οποία σκόραρε 13 γκολ (!), με τον ίδιο να ενημερώνει επισήμως ότι στους αγώνες της Εθνικής θα αγωνίζεται έχοντας «πάνω» του τόσο το επίθετο του πατέρα του όσο και αυτό της μητέρας του (Μπράουτ).
Κάτι που είναι διαδεδομένο ευρέως στη νορβηγική κουλτούρα, ενώ ο ίδιος στα social media χρησιμοποιεί το διπλό του επίθετο.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο πατέρας του Άλφι ήταν ποδοσφαιριστής (Λιντς, Μάντσεστερ Σίτι), αλλά κι η μητέρα του είχε σχέση με τον αθλητισμό καθώς ήταν πρωταθλήτρια στο έπταθλο, ενώ ο υψηλόσωμος φορ αδημονεί για την πρώτη του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
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