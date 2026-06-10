Μουντιάλ 2026: Ο Χάαλαντ θα προσθέσει και το «Μπράουτ» στη φανέλα του

Ο επιθετικός της Σίτι θα εμφανιστεί στο παγκόσμιο κύπελλο έχοντας στο πίσω μέρος της φανέλας και το επίθετο της μητέρας του