Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μπλάτερ: «Απίστευτος και παράλογος ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή, βαριά η ευθύνη της FIFA»
Μπλάτερ: «Απίστευτος και παράλογος ο αποκλεισμός του Σομαλού διαιτητή, βαριά η ευθύνη της FIFA»
Ξέσπασε ο πρώην πρόεδρος της FIFA για την μη χορήγηση βίζας από τις ΗΠΑ στον Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν
Ως «απίστευτο και παράλογο» χαρακτήρισε-μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα «L’ Equipe»- ο Σεπ Μπλάτερ τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026, του Σομαλού διαιτητή Ομάρ Αμπντουλκαντίρ Αρτάν, του οποίου πριν είχε απαγορευτεί η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Μάλιστα ο 90χρονος πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, επικρίνει τον διάδοχό του, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την έλλειψη εξουσίας του στον χειρισμό της υπόθεσης.
«Είναι απίστευτο και παράλογο. Όταν σε μια χώρα ανατίθεται η διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπάρχουν δύο ιερές και θεμελιώδεις αρχές. Η πρώτη είναι η ασφάλεια, την οποία η χώρα πρέπει να εγγυηθεί για τη διοργάνωση. Η δεύτερη είναι η χορήγηση βίζας εισόδου σε όλους τους αξιωματούχους της FIFA.
Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίσημο από έναν διαιτητή. Αν μια χώρα αρνηθεί την είσοδο σε έναν διαιτητή, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πρέπει να διεξάγεται σε μια τέτοια χώρα. Η ευθύνη βαρύνει κυρίως τη FIFA: εγκατέλειψε αυτήν την αρχή, την οποία η χώρα (ΗΠΑ) δεν σεβάστηκαν. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το τουρνουά, αλλά είναι παράλογο», είπε ο Μπλάτερ, πρώην επικεφαλής της FIFA από το 1998 έως το 2015.
Και συνέχισε: «Δεν έχω πλέον όλη μου την κινητικότητα, αλλά τα απομεινάρια του μυαλού μου είναι ακόμα εκεί. Ζω καλά, είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Το μεσημέρι, βγαίνω έξω με έναν φίλο για να βγούμε λίγο έξω. Στο σπίτι, έχω επίσης ένα ποδήλατο γυμναστικής.
Φυσικά θα παρακολουθήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχω μία τηλεόραση όσο είναι ένα γήπεδο...Ναι, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου και δεν μπορώ να το εγκαταλείψω. Δεν είμαι πάντα ευχαριστημένος με ό,τι συμβαίνει, αλλά δεν έχω πλέον τη δύναμη να αλλάξω τίποτα».
Μάλιστα ο 90χρονος πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, επικρίνει τον διάδοχό του, Τζιάνι Ινφαντίνο, για την έλλειψη εξουσίας του στον χειρισμό της υπόθεσης.
«Είναι απίστευτο και παράλογο. Όταν σε μια χώρα ανατίθεται η διοργάνωση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπάρχουν δύο ιερές και θεμελιώδεις αρχές. Η πρώτη είναι η ασφάλεια, την οποία η χώρα πρέπει να εγγυηθεί για τη διοργάνωση. Η δεύτερη είναι η χορήγηση βίζας εισόδου σε όλους τους αξιωματούχους της FIFA.
Και δεν υπάρχει τίποτα πιο επίσημο από έναν διαιτητή. Αν μια χώρα αρνηθεί την είσοδο σε έναν διαιτητή, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πρέπει να διεξάγεται σε μια τέτοια χώρα. Η ευθύνη βαρύνει κυρίως τη FIFA: εγκατέλειψε αυτήν την αρχή, την οποία η χώρα (ΗΠΑ) δεν σεβάστηκαν. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το τουρνουά, αλλά είναι παράλογο», είπε ο Μπλάτερ, πρώην επικεφαλής της FIFA από το 1998 έως το 2015.
Και συνέχισε: «Δεν έχω πλέον όλη μου την κινητικότητα, αλλά τα απομεινάρια του μυαλού μου είναι ακόμα εκεί. Ζω καλά, είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Το μεσημέρι, βγαίνω έξω με έναν φίλο για να βγούμε λίγο έξω. Στο σπίτι, έχω επίσης ένα ποδήλατο γυμναστικής.
Φυσικά θα παρακολουθήσω το Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχω μία τηλεόραση όσο είναι ένα γήπεδο...Ναι, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου και δεν μπορώ να το εγκαταλείψω. Δεν είμαι πάντα ευχαριστημένος με ό,τι συμβαίνει, αλλά δεν έχω πλέον τη δύναμη να αλλάξω τίποτα».
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