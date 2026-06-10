Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
ΠΑΟΚ: Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος νέος CEO του Δικεφάλου
ΠΑΟΚ: Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος νέος CEO του Δικεφάλου
Οι αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα των ασπρόμαυρων συνεχίζονται - Παραμένει ως Α' αντιπρόεδρος η Γκοντσάρεβα
Με το θέμα του προπονητή να καίει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς από χθες έχουν φουντώσει οι φήμες περί αποχώρησης του Ραζβάν Λουτσέσκου, οι ανακοινώσεις από την ασπρόμαυρη ΠΑΕ αφορούσαν την εκτεταμένη διοικητική αναδιάρθρωση του οργανισμού.
Έτσι μετά τους Μάτος (γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος), Βιεϊρίνια (τεχνικός διευθυντής) ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα πως νέος CEO της ομάδας θα είναι ο Αγησίλαος Τουμαζάτος. Θέση που κατείχε έως τώρα η Μαρία Γκοντσάροβα, η οποία θα συνεχίσει να ασκεί χρέη Α' Αντιπροέδρου του κλαμπ.
Στο παρελθόν ο κ. Τουμαζάτος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Άρη ενώ έχει συμβάλλει και στην ανάπτυξη ποδοσφαίρου γυναικών, ως συνιδρυτής του AthensWFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).
H Mαρία Γκοντσάροβα θα ασκεί τα καθήκοντά της ως Α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του διπλώματος Football Club Management του European Football Clubs (EFC) και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Harvard Business School.
Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ανώτατης διοίκησης. Έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η SHELMAN και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στο επαγγελματικό του αποτύπωμα περιλαμβάνονται επίσης καθήκοντα συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον εταιρικό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης και έχει ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, ως συνιδρυτής του AthensWFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.»
Έτσι μετά τους Μάτος (γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος), Βιεϊρίνια (τεχνικός διευθυντής) ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα πως νέος CEO της ομάδας θα είναι ο Αγησίλαος Τουμαζάτος. Θέση που κατείχε έως τώρα η Μαρία Γκοντσάροβα, η οποία θα συνεχίσει να ασκεί χρέη Α' Αντιπροέδρου του κλαμπ.
Στο παρελθόν ο κ. Τουμαζάτος έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Άρη ενώ έχει συμβάλλει και στην ανάπτυξη ποδοσφαίρου γυναικών, ως συνιδρυτής του AthensWFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικεφάλου:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την συνεργασία της με τον Αγησίλαο Τουμαζάτο, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO).
H Mαρία Γκοντσάροβα θα ασκεί τα καθήκοντά της ως Α’ αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Ο Αγησίλαος Τουμαζάτος είναι απόφοιτος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος του διπλώματος Football Club Management του European Football Clubs (EFC) και έχει παρακολουθήσει προγράμματα Executive Education σε διεθνώς αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένου του Harvard Business School.
Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις ανώτατης διοίκησης. Έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς και συμβουλευτικές εταιρείες, όπως η SHELMAN και η Deloitte, ενώ έχει συνεργαστεί με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς και με φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στο επαγγελματικό του αποτύπωμα περιλαμβάνονται επίσης καθήκοντα συμβούλου σε ποδοσφαιρικούς οργανισμούς, με έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό, τον εταιρικό μετασχηματισμό, τη βελτίωση της οργανωτικής λειτουργίας και την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.
Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και της ΠΑΕ Άρης και έχει ενεργό συμβολή στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, ως συνιδρυτής του AthensWFS, ενός διεθνούς οργανισμού για το ποδόσφαιρο γυναικών με έδρα τη Νέα Υόρκη και την Αθήνα.»
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