Η Villa Luxury Beds μετατρέπει τον ύπνο σε εμπειρία ξεκούρασης, προσφέροντας στρώματα που παντρεύουν την υψηλή αισθητική με την απόλυτη άνεση.
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Το περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έχει προκαλέσει οργή - Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από τις αρχές
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει έναν άγνωστο άνδρα να κυνηγάει ένα παιδί σε δρόμο στα Άδανα.
Σύμφωνα με τη Milliyet, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεϊχάν. Ένας άγνωστος άνδρας, για άγνωστο λόγο, άρχισε να κυνηγάει ένα αγόρι περίπου 7 ετών με το οποίο είχε διαπληκτιστεί.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί ανέβηκε τις σκάλες στην είσοδο ενός σπιτιού και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ο άνδρας που το κυνηγούσε έπιασε το παιδί από τον αστράγαλο, το χτύπησε στο κεφάλι και το πέταξε στο έδαφος από ύψος 1,5 μέτρου.
Το παιδί έμεινε ακίνητο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, ενώ ο ύποπτος έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.
Μετά από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.
Σύμφωνα με τη Milliyet, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεϊχάν. Ένας άγνωστος άνδρας, για άγνωστο λόγο, άρχισε να κυνηγάει ένα αγόρι περίπου 7 ετών με το οποίο είχε διαπληκτιστεί.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί ανέβηκε τις σκάλες στην είσοδο ενός σπιτιού και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ο άνδρας που το κυνηγούσε έπιασε το παιδί από τον αστράγαλο, το χτύπησε στο κεφάλι και το πέταξε στο έδαφος από ύψος 1,5 μέτρου.
💥 Adana’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı.— milliyet.com.tr (@milliyet) October 30, 2025
🎥 Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/AnhJJsnTvO
Το παιδί έμεινε ακίνητο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, ενώ ο ύποπτος έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.
Μετά από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Ο Μητροπολίτης Δωδώνης μάλωσε διευθυντή σχολείου για την αμφίεσή του στην εκκλησία: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες, απαράδεκτος»
Αιματηρή εισβολή της αστυνομίας στις φαβέλες του Ρίο - 132 νεκροί, χτυπήθηκε η οργάνωση «Comando Vermelho»
Αρραβώνες στα 7 και «προίκες» χιλιάδων ευρώ - Τι αποκαλύπτει ο Ρομά που τόλμησε να σπάσει τους κανόνες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα