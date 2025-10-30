Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Τουρκία Άδανα Παιδί

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Το περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας έχει προκαλέσει οργή - Το παιδί είναι καλά στην υγεία του, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από τις αρχές

Άνδρας κυνηγά 7χρονο αγόρι στην Τουρκία, το χτυπάει και το πετάει στο έδαφος από ύψος - Σκληρό βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
25 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Τουρκία ένα περιστατικό που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και δείχνει έναν άγνωστο άνδρα να κυνηγάει ένα παιδί σε δρόμο στα Άδανα.

Σύμφωνα με τη Milliyet, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή Σεϊχάν. Ένας άγνωστος άνδρας, για άγνωστο λόγο, άρχισε να κυνηγάει ένα αγόρι περίπου 7 ετών με το οποίο είχε διαπληκτιστεί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το παιδί ανέβηκε τις σκάλες στην είσοδο ενός σπιτιού και χτύπησε το κουδούνι της πόρτας. Ο άνδρας που το κυνηγούσε έπιασε το παιδί από τον αστράγαλο, το χτύπησε στο κεφάλι και το πέταξε στο έδαφος από ύψος 1,5 μέτρου.


Το παιδί έμεινε ακίνητο στο έδαφος και άρχισε να κλαίει, ενώ ο ύποπτος έφυγε από τον τόπο του συμβάντος.

Μετά από καταγγελία της οικογένειας του παιδιού, η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για τη σύλληψη του υπόπτου, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ανήλικος είναι καλά στην υγεία του.

25 ΣΧΟΛΙΑ

