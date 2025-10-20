Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Παρί Σεν Ζερμέν: Περισσότεροι από 90.000 οπαδοί θα συμμετάσχουν σε έρευνα για το νέο γήπεδο
Ο σύλλογος οραματίζεται το νέο στάδιο ως έναν ζωντανό χώρο «365 ημέρες τον χρόνο»
Η Παρί Σεν Ζερμέν προχωρά αποφασιστικά στο ζήτημα της μελλοντικής της έδρας. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, περισσότεροι από 90.000 Παριζιάνοι οπαδοί θα λάβουν ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, προκειμένου να καταγραφούν οι προσδοκίες και οι συνήθειές τους την ημέρα του αγώνα.
Ο σύλλογος επιδιώκει να συλλέξει ακριβή δεδομένα: τον τρόπο μεταφοράς που χρησιμοποιούν, την περιοχή προέλευσής τους, τη σύνθεση της παρέας τους (μόνοι, με την οικογένεια ή φίλους), τις συνήθειες κατανάλωσης και τις προτιμήσεις τους για δραστηριότητες εκτός αγώνα.
Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι σαφής: να κατανοηθούν οι αλλαγές που μπορεί να επιφέρει η κατασκευή ενός νέου γηπέδου στο Μασί ή στο Πουασί στις συνήθειες των οπαδών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα καθοδηγήσουν την τελική απόφαση για την τοποθεσία της νέας έδρας.
Η φιλοδοξία της Παρί Σεν Ζερμέν ξεπερνά το πλαίσιο ενός απλού ποδοσφαιρικού αγώνα. Το στάδιο που οραματίζονται οι διοικούντες πρέπει να είναι ένας ζωντανός χώρος «365 ημέρες τον χρόνο», ενσωματώνοντας υπηρεσίες ψυχαγωγίας, εστίασης, οικογενειακές ζώνες, μεγάλες συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Η διοίκηση επιθυμεί η διαβούλευση αυτή να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με την αποδοχή μιας μετακόμισης προς το Μασί ή το Πουασί, τις συνθήκες μεταφοράς και μετακίνησης, τις προσδοκίες για την εμπειρία του θεατή (συνδεσιμότητα, άνεση, αρχιτεκτονική, εταιρικές ζώνες κ.λπ.).
Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα. Αν και τα αποτελέσματα δεν θα δημοσιευθούν, θα είναι καθοριστικά για τον στρατηγικό σχεδιασμό του συλλόγου.
