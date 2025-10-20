Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»

Η γυναίκα έχει καταθέσει μήνυση για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn - Δημοσίευσε στα social media το βίντεο του ξυλοδαρμού που προκαλεί σοκ - Πάτησε το panic button μέσα στο κατάστημα, ο άνδρας έσπευσε να εξαφανιστεί και παραμένει άφαντος