Αστυνομικός καταγγέλλει συνάδελφο και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό μαγαζί – «Έχει απειλήσει τη ζωή μου»
Η γυναίκα έχει καταθέσει μήνυση για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn - Δημοσίευσε στα social media το βίντεο του ξυλοδαρμού που προκαλεί σοκ - Πάτησε το panic button μέσα στο κατάστημα, ο άνδρας έσπευσε να εξαφανιστεί και παραμένει άφαντος
Τον γύρο του διαδικτύου έχει αρχίσει να κάνει ένα βίντεο το οποίο δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από μία αστυνομικό η οποία στο παρελθόν είχε καταγγελθεί ότι διήγαγε χλιδάτη ζωή με ταξίδια στο Ντουμπάι και στη Μύκονο, χωρίς ωστόσο να αποδειχθεί από την έρευνα κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος της.
Η εν λόγω αστυνομικός λοιπόν δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media μέσω του οποίου προέβη σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πρώην συντρόφου της, επίσης εν ενεργεία αστυνομικού. Συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κατάστημα μπροστά στα μάτια όλων των πελατών. Μάλιστα παρουσίασε και σχετικό βίντεο το οποίο προκαλεί σοκ. Μάλιστα, η παθούσα ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ο δράστης όμως έσπευσε να εξαφανιστεί, ενώ όταν αναζητήθηκε στο σπίτι του δεν ήταν ούτε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, ωστόσο, η ποινική, αλλά και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του έχει κινηθεί κανονικά.
«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό, και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber που ήταν μέλη και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου» περιέγραψε η αστυνομικός.
Σύμφωνα με πληροφορίες από καλά ενημερωμένες πηγές, το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, ενώ ο εμπλεκόμενος αστυνομικός αναμένεται να βγει σε διαθεσιμότητα.
Να σημειωθεί ότι και όταν είχε ξεσπάσει το «σκάνδαλο» για τα υποτιθέμενα ταξίδια της αστυνομικού, η τελευταία, σε συνεντεύξεις της, άφηνε να εννοηθεί πως πίσω από τις καταγγελίες για χλιδάτη ζωή στο Ντουμπάι βρισκόταν πρώην σύντροφός της.
