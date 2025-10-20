Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Ο Πετρούνιας για 7η φορά στον τελικό των κρίκων του Παγκοσμίου πρωταθλήματος
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης προκρίθηκε με την 5η καλύτερη βαθμολογία στον τελικό και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου θα διεκδικήσει ένα ακόμη μετάλλιο
Μπροστά σε μία ακόμη πρόκληση βρίσκεται ο Λευτέρης Πετρούνιας.
Ο «άρχοντας των κρίκων» περίμενε και τυπικά την ολοκλήρωση της προκριματικής διαδικασίας του Παγκοσμίου πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Τζακάρτα της Ινδονησίας για να πανηγυρίσει την πρόκριση του στον τελικό της διοργάνωσης.
Ο 34χρονος Έλληνας πρωταθλητής με το πρόγραμμα του συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς και ήταν πρώτος στο δικό του γκρουπ, με τα υπόλοιπα να ολοκληρώνονται χωρίς τρομερές εκπλήξεις.
Ο Πετρούνιας μπήκε στον τελικό με την 5η καλύτερη βαθμολογία και θα διεκδικήσει ένα 5ο μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα μετά τα τρία χρυσά που έχει πάρει (2015, 2017, 2018) και το αργυρό του 2023.
