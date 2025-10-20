«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, ηδονιζόταν να τον ικετεύω για τη ζωή μου» - Το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Το αίτημα που έφερε το τέλος

Το τελικό σημείο καμπής ήρθε εκείνο το καλοκαίρι, όταν ο Έπσταϊν και η Γκισλέιν Μάξγουελ την παρακάλεσαν να γεννήσει το παιδί τους - μια πρόταση που συνοδευόταν από επαύλεις, πλούτο και νταντάδες όλο το 24ωρο, αλλά θα απαιτούσε από αυτήν να παραιτηθεί από κάθε νομικό δικαίωμα.Η τότε έφηβη Τζιουφρέ γράφει ότι ανησύχησε αμέσως πως σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν το μωρό ως μελλοντικό θύμα εμπορίας και άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή της.Δεν άργησε να ξεφύγει από την επιρροή του ζευγαριού, αλλά οι εμπειρίες της την στοίχειωσαν για το υπόλοιπο της ζωής της — ιδιαίτερα «το άπληστο, σκληρό βλέμμα του πρωθυπουργού καθώς με έβλεπε να ικετεύω για τη ζωή μου».