Πουθενά κανείς στον κόσμο δεν «κατασκηνώνει» στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μόνο στην Ελλάδα Στη Ρωσία το μνημείο φυλάσσεται από την πανίσχυρη στρατιωτική υπηρεσία FSO, ενώ τα υπουργεία Άμυνας έχουν την ευθύνη σε ΗΠΑ, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Αυστραλία, Καναδά, Ινδία, Κίνα και αλλού