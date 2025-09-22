Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τις φήμες ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διέψευσε τις φήμες ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση στη μέση
Ο Έλληνας πρωταθλητής, μέσω social media, ξεκαθάρισε το συγκεκριμένο ζήτημα τονίζοντας ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση
Μπορεί οι ενοχλήσεις στη μέση του να ήταν η αιτία για την απόσυρση της συμμετοχής από το τουρνουά ATP 500 στο Πεκίνο, ωστόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει κανονικά μέρος στο Six Kings Slam που θα διεξαχθεί 15 με 18 Οκτωβρίου στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας.
Με τη φημολογία των τελευταίων ημερών να τον θέλει να έχει περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αφαιρέσει την κήλη που τον ταλαιπωρεί εδώ και ακρετό καιρό, ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε θέση και με στόρι στο Instagram διέψευσε ότι έχει υποβληθεί σε οποιαδήποτε επέμβαση.
Αναλυτικά το ποστάρισμα του:
«Αγαπητοί φίλοι και υποστηρικτές, με αφορμή τα τελευταία δημοσιεύματα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έχω υποβληθεί σε επέμβαση στην πλάτη και πως αισθάνομαι καλά. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων για τα ευγενικά σας μηνύματα και τη διαρκή υποστήριξη. Το ενδιαφέρον σας σημαίνει πολλά για εμένα».
