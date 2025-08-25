US OPEN: Σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της Σάκκαρη με τη Μαρία
US OPEN: Σήμερα το βράδυ η πρεμιέρα της Σάκκαρη με τη Μαρία
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει σήμερα, Δευτέρα, 25/8 τη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία στο court 7
Πρεμιέρα σήμερα, Δευτέρα, για τη Μαρία Σάκκαρη στο US OPEN. Συγκεκριμένα η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία σε ένα παιχνίδι που ορίστηκε να γίνει στο court 7 και θα είναι 3ο στο πρόγραμμα.
Με ώρα έναρξης των αγώνων στις 18:00 ώρα Ελλάδας και με δύο παιχνίδια για το απλό ανδρών να προηγούνται, ο αγώνας της Σάκκαρη αναμένεται να αρχίσει μετά τις 22:30.
Η 38χρονη Γερμανίδα, φετινή νικήτρια στο Queen's, βρίσκεται στο Νο.43 του κόσμου και απέναντι στη Μαρία (Νο.62) έχει δύο νίκες και δύο ήττες.
Είχαν, μάλιστα, συναντηθεί και πριν από τρία χρόνια στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης, όπου η 30χρονη Ελληνίδα είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.
Η νικήτρια στον δεύτερο γύρο θα έρθει αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα και λογικά ακολουθούν Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, Αμάντα Ανισιμόβα (φάση «16»), Ίγκα Σβιόντεκ (προημιτελικά).
Του Grand Slam της Αμερικής ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Με ώρα έναρξης των αγώνων στις 18:00 ώρα Ελλάδας και με δύο παιχνίδια για το απλό ανδρών να προηγούνται, ο αγώνας της Σάκκαρη αναμένεται να αρχίσει μετά τις 22:30.
Η 38χρονη Γερμανίδα, φετινή νικήτρια στο Queen's, βρίσκεται στο Νο.43 του κόσμου και απέναντι στη Μαρία (Νο.62) έχει δύο νίκες και δύο ήττες.
Είχαν, μάλιστα, συναντηθεί και πριν από τρία χρόνια στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης, όπου η 30χρονη Ελληνίδα είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.
Η νικήτρια στον δεύτερο γύρο θα έρθει αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα και λογικά ακολουθούν Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, Αμάντα Ανισιμόβα (φάση «16»), Ίγκα Σβιόντεκ (προημιτελικά).
Του Grand Slam της Αμερικής ξεκίνησε στις 24 Αυγούστου και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.
Ειδήσεις σήμερα
Η «οικία Κοκοβίκου» αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου
Το μυστικό των δισεκατομμυριούχων: Ο «κανόνας των 5 ωρών» που εφαρμόζουν Μασκ, Μπάφετ και Γκέιτς
Οι αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο: Τι προβλέπει για ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και υπερωρίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα