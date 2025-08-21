Γερμανικό εμπόδιο για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του US OPEN - Αντιμέτωπη με την Μαρία
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη US OPEN Τατιάνα Μαρία

Γερμανικό εμπόδιο για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του US OPEN - Αντιμέτωπη με την Μαρία

Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές και έχουν ισάριθμες νίκες η κάθε μία

Γερμανικό εμπόδιο για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του US OPEN - Αντιμέτωπη με την Μαρία
Η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο του US OPEN με τη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία.

Η 38χρονη Γερμανίδα, φετινή νικήτρια στο Queen's, βρίσκεται στο Νο.43 του κόσμου και απέναντι στη Μαρία (Νο.62) έχει δύο νίκες και δύο ήττες.

Είχαν, μάλιστα, συναντηθεί και πριν από τρία χρόνια στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης, όπου η 30χρονη Ελληνίδα είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.

Η νικήτρια στον δεύτερο γύρο θα έρθει αντιμέτωπη  με τη νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα και λογικά ακολουθούν Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, Αμάντα Ανισιμόβα (φάση «16»), Ίγκα Σβιόντεκ (προημιτελικά).

Του Grand Slam της Αμερικής ξεκινάει στις 24 Αυγούστου και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.


Ειδήσεις σήμερα:

Ο αρχηγός Ρεΐζ, ο «μάγειρας», η ηρωινή και τα super cars - Στα άδυτα της τουρκικής Μαφίας που είχε μετακομίσει στην Ελλάδα

Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ

Η Ισπανία κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων λόγω εμφάνισης «μπλε δράκων»

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης