Γερμανικό εμπόδιο για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του US OPEN - Αντιμέτωπη με την Μαρία
Γερμανικό εμπόδιο για τη Σάκκαρη στον πρώτο γύρο του US OPEN - Αντιμέτωπη με την Μαρία
Οι δύο τενίστριες έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές και έχουν ισάριθμες νίκες η κάθε μία
Η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί στον πρώτο γύρο του US OPEN με τη Γερμανίδα, Τατιάνα Μαρία.
Η 38χρονη Γερμανίδα, φετινή νικήτρια στο Queen's, βρίσκεται στο Νο.43 του κόσμου και απέναντι στη Μαρία (Νο.62) έχει δύο νίκες και δύο ήττες.
Είχαν, μάλιστα, συναντηθεί και πριν από τρία χρόνια στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης, όπου η 30χρονη Ελληνίδα είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.
Η νικήτρια στον δεύτερο γύρο θα έρθει αντιμέτωπη με τη νικήτρια του ματς Μπόνταρ-Σβιτολίνα και λογικά ακολουθούν Μπέατριζ Χαντάτζ Μάια, Αμάντα Ανισιμόβα (φάση «16»), Ίγκα Σβιόντεκ (προημιτελικά).
Του Grand Slam της Αμερικής ξεκινάει στις 24 Αυγούστου και ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Σεπτεμβρίου.
The women's singles top half draw is set! pic.twitter.com/x2eXmsYq2X— US Open Tennis (@usopen) August 21, 2025
