«194 οικογένειες δεν θρηνούν»: Ο Σκέρτσος δημοσίευσε στοιχεία για τη μείωση των θανάτων από τροχαία

Μείωση 32,3% στους θανάτους από τροχαία το πρώτο δεκάμηνο του 2026 σε σύγκριση με το 2019





Ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζει τη συμβολή του νέου ΚΟΚ και των εντατικοποιημένων ελέγχων, τονίζοντας παράλληλα ότι, παρά την πρόοδο, απαιτείται διαρκής προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.











Αναλυτικά η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου: «194 άνθρωποι γύρισαν σπίτι τους. 194 οικογένειες δεν θρηνούν τους ανθρώπους τους.



Αυτό είναι το ανθρώπινο μέτρο της μείωσης των νεκρών από τροχαία κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου του 2026 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019: από 600 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε 406. Μια μείωση 32,3% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.



Η πρόοδος αυτή έχει αξία. Την ίδια στιγμή, όμως, 406 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους μας. Για τις οικογένειές τους, καμία στατιστική βελτίωση δεν απαλύνει την απώλεια. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και με όσους προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό.



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Ο νέος ΚΟΚ, οι περισσότεροι έλεγχοι και τα αλκοτέστ, μαζί με την αξιοποίηση καμερών και ψηφιακών κλήσεων, υπηρετούν έναν κοινό σκοπό: να προλαμβάνουμε την επόμενη τραγωδία.



Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη συμβολή των αυξημένων ελέγχων για το κράνος και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη μείωση των θανάτων. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανάτων από τροχαία στην ΕΕ: 22% έναντι του 2024.



Ο δείκτης διαμορφώθηκε στους 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, με ευρωπαϊκό μέσο όρο τους 43. Η συνεχιζόμενη πτώση το 2026 μάς φέρνει πιο κοντά σε αυτόν τον μέσο όρο, από την ιδιαίτερα δυσμενή θέση στην οποία βρισκόμασταν το 2019. Έχουμε ακόμη απόσταση να καλύψουμε.



Στη σημαντική μείωση των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα αναφέρεται με ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος , επισημαίνοντας ότι το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 194 λιγότεροι νεκροί σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, με τη μείωση να φτάνει το 32,3%.Ο κ. Σκέρτσος υπογραμμίζει τη συμβολή του νέου ΚΟΚ και των εντατικοποιημένων ελέγχων, τονίζοντας παράλληλα ότι, παρά την πρόοδο, απαιτείται διαρκής προσπάθεια για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους.Παράλληλα, σημειώνει ότι σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025 καταγράφονται 56 λιγότεροι νεκροί και συνολικά 1.719 λιγότεροι παθόντες από τροχαία ατυχήματα.«194 άνθρωποι γύρισαν σπίτι τους. 194 οικογένειες δεν θρηνούν τους ανθρώπους τους.Αυτό είναι το ανθρώπινο μέτρο της μείωσης των νεκρών από τροχαία κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου–Οκτωβρίου του 2026 συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2019: από 600 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε 406. Μια μείωση 32,3% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.Η πρόοδος αυτή έχει αξία. Την ίδια στιγμή, όμως, 406 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους μας. Για τις οικογένειές τους, καμία στατιστική βελτίωση δεν απαλύνει την απώλεια. Η σκέψη μας είναι μαζί τους, όπως και με όσους προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό.Η προσπάθεια που κάνουμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στους δρόμους μας αποδίδει και αποκτά συνέπεια.Ο νέος ΚΟΚ, οι περισσότεροι έλεγχοι και τα αλκοτέστ, μαζί με την αξιοποίηση καμερών και ψηφιακών κλήσεων, υπηρετούν έναν κοινό σκοπό: να προλαμβάνουμε την επόμενη τραγωδία.Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τη συμβολή των αυξημένων ελέγχων για το κράνος και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ στη μείωση των θανάτων. Το 2025 η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση θανάτων από τροχαία στην ΕΕ: 22% έναντι του 2024.Ο δείκτης διαμορφώθηκε στους 50 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκους, με ευρωπαϊκό μέσο όρο τους 43. Η συνεχιζόμενη πτώση το 2026 μάς φέρνει πιο κοντά σε αυτόν τον μέσο όρο, από την ιδιαίτερα δυσμενή θέση στην οποία βρισκόμασταν το 2019. Έχουμε ακόμη απόσταση να καλύψουμε.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχαίας, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025 καταγράφονται φέτος 56 λιγότεροι νεκροί, 101 λιγότεροι βαριά τραυματίες και 1.562 λιγότεροι ελαφρά τραυματίες. Συνολικά, 1.719 λιγότεροι παθόντες.



Αυτή η εξέλιξη μάς δίνει μεγαλύτερη ευθύνη να συνεχίσουμε. Με ασφαλέστερους δρόμους, πιο αξιόπιστα και ασφαλή μέσα μαζικής μεταφοράς, συνεπείς ελέγχους, κυκλοφοριακή αγωγή και σεβασμό στους κανόνες. Με το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί και τον καθένα μας να θυμάται, όταν πιάνει το τιμόνι, πόσες ζωές εξαρτώνται από τις επιλογές του.



Για να γυρίζουν περισσότεροι άνθρωποι σπίτι τους. Διότι κάθε άνθρωπος που επιστρέφει ασφαλής κάθε μέρα στην οικογένειά του είναι ένας ολόκληρος κόσμος για εκείνους που τον περιμένουν».

04.11.2026, 09:38