Μαθητές στο 1ο Δημοτικό Αμαρουσίου κάνουν αποχή λόγω μούχλας και πτώσης σοβάδων στην αίθουσά τους
Μαθητές στο 1ο Δημοτικό Αμαρουσίου κάνουν αποχή λόγω μούχλας και πτώσης σοβάδων στην αίθουσά τους
Πατέρας μαθήτριας είπε ότι το εν λόγω σχολείο «έχει ιστορία 100 ετών λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης έχει προβλήματα ιδιαίτερα στις πάνω αίθουσες»
Σε αποχή αποφάσισαν να προχωρήσουν οι μαθητές της Ε΄ Δημοτικού του 1ου Δημοτικού Σχολείου στο Μαρούσι διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση της αίθουσάς τους.
Όπως είπε μητέρα παιδιού στον ΣΚΑΪ «υπάρχει έντονο πρόβλημα υγείας, μούχλα και πέφτουν οι σοβάδες. Θεωρούμε ότι η αίθουσα είναι επικίνδυνη. Μας είπαν ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή για να μονωθεί η ταράτσα».
Η ίδια μητέρα είπε, επίσης, ότι «υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής που λέει ότι είναι άκρως επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία των παιδιών».
Πατέρας άλλης μαθήτριας είπε ότι το εν λόγω σχολείο «έχει ιστορία 100 ετών λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης έχει προβλήματα ιδιαίτερα στις πάνω αίθουσες. Δασκάλα χρειάστηκε, μάλιστα, να αλλάξει διάταξη στη έδρα και τις θέσεις».
Σύμφωνα με τον ίδιο «έχουν γίνει αιτήματα από τη διευθύντρια προς τον δήμο Αμαρουσίου τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Λένε δεν υπάρχει μηχανικός και ότι πρέπει να είναι στεγνά για να γίνει μόνωση. Είμαστε στο 2026, οφείλει η παιδεία να προσεχθεί περισσότερα».
Μαθήτρια της τάξης περιέγραψε χαρακτηριστικά «πέφτουν πράγματα. Παλιά ήταν πιο μικρά αλλά τώρα είναι μεγαλύτερα».
«Περιμένουμε έστω μια αλλαγή αίθουσας και δέσμευση για αποκατάσταση με χρονοδιάγραμμα έμπρακτα και όχι θεωρητικά» κατέληξαν οι γονείς των μαθητών.
Όπως είπε μητέρα παιδιού στον ΣΚΑΪ «υπάρχει έντονο πρόβλημα υγείας, μούχλα και πέφτουν οι σοβάδες. Θεωρούμε ότι η αίθουσα είναι επικίνδυνη. Μας είπαν ότι δεν είναι η κατάλληλη εποχή για να μονωθεί η ταράτσα».
Η ίδια μητέρα είπε, επίσης, ότι «υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής που λέει ότι είναι άκρως επικίνδυνη κατάσταση για την υγεία των παιδιών».
Πατέρας άλλης μαθήτριας είπε ότι το εν λόγω σχολείο «έχει ιστορία 100 ετών λόγω της ανεπαρκούς συντήρησης έχει προβλήματα ιδιαίτερα στις πάνω αίθουσες. Δασκάλα χρειάστηκε, μάλιστα, να αλλάξει διάταξη στη έδρα και τις θέσεις».
Σύμφωνα με τον ίδιο «έχουν γίνει αιτήματα από τη διευθύντρια προς τον δήμο Αμαρουσίου τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο. Λένε δεν υπάρχει μηχανικός και ότι πρέπει να είναι στεγνά για να γίνει μόνωση. Είμαστε στο 2026, οφείλει η παιδεία να προσεχθεί περισσότερα».
Μαθήτρια της τάξης περιέγραψε χαρακτηριστικά «πέφτουν πράγματα. Παλιά ήταν πιο μικρά αλλά τώρα είναι μεγαλύτερα».
«Περιμένουμε έστω μια αλλαγή αίθουσας και δέσμευση για αποκατάσταση με χρονοδιάγραμμα έμπρακτα και όχι θεωρητικά» κατέληξαν οι γονείς των μαθητών.
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