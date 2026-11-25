Πότε οι λίρες στο συρτάρι είναι πρόβλημα: Τα εμπόδια από την Εφορία και γιατί η κατοχή τους δεν αποδεικνύει το πώς αποκτήθηκαν
Πότε οι λίρες στο συρτάρι είναι πρόβλημα: Τα εμπόδια από την Εφορία και γιατί η κατοχή τους δεν αποδεικνύει το πώς αποκτήθηκαν
Η κατοχή τους δεν αρκεί για να αποδειχθεί πώς αποκτήθηκαν και το πρόβλημα προκύπτει όταν κάποιος τις μεταβιβάσει, τις πουλήσει ή χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αγορά ακινήτου
Οι χρυσές λίρες μπορεί να περνούν από γενιά σε γενιά, να χαρίζονται σε γάμους και βαφτίσεις ή να φυλάσσονται για χρόνια ως οικογενειακό απόθεμα. Η κατοχή τους, όμως, δεν αρκεί για να αποδειχθεί στην Eφορία πώς αποκτήθηκαν. Το ζήτημα φαίνεται όταν κάποιος τις μεταβιβάσει, τις πουλήσει ή χρησιμοποιήσει τα χρήματα για αγορά ακινήτου και κάλυψη τεκμηρίου. Τότε, λοιπόν, μετρά όχι μόνο η αξία τους, αλλά και η διαδρομή τους.
Αν οι λίρες δοθούν σε συγγενή ή άλλο πρόσωπο, μπορεί να χρειάζεται δήλωση δωρεάς και να προκύψει φόρος ανάλογα με την αξία και τη συγγενική σχέση. Αν περιέλθουν σε κάποιον μέσω κληρονομιάς, ισχύουν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Για δωρεά κινητών χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση υποβάλλεται γενικά μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση. Για κληρονομιά, η προθεσμία είναι συνήθως εννέα μήνες αν ο θάνατος έγινε στην Ελλάδα και ένα έτος αν έγινε στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος διέμενε τότε στο εξωτερικό. Τα έγγραφα της μεταβίβασης μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα και αργότερα, αν οι λίρες πουληθούν.
Το πρόβλημα γίνεται πιο συγκεκριμένο όταν το τίμημα χρησιμοποιείται για αγορά ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου και δηλώνεται για την κάλυψη τεκμηρίου. Τότε η εφορία μπορεί να ζητήσει στοιχεία για το πότε, πώς και με ποιο κόστος αποκτήθηκαν οι λίρες.
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Αν οι λίρες δοθούν σε συγγενή ή άλλο πρόσωπο, μπορεί να χρειάζεται δήλωση δωρεάς και να προκύψει φόρος ανάλογα με την αξία και τη συγγενική σχέση. Αν περιέλθουν σε κάποιον μέσω κληρονομιάς, ισχύουν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Για δωρεά κινητών χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, η δήλωση υποβάλλεται γενικά μέσα σε έξι μήνες από την παράδοση. Για κληρονομιά, η προθεσμία είναι συνήθως εννέα μήνες αν ο θάνατος έγινε στην Ελλάδα και ένα έτος αν έγινε στο εξωτερικό ή ο κληρονόμος διέμενε τότε στο εξωτερικό. Τα έγγραφα της μεταβίβασης μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμα και αργότερα, αν οι λίρες πουληθούν.
Το πρόβλημαΑν κάποιος τις πουλήσει επειδή χρειάζεται χρήματα για τις καθημερινές του ανάγκες, η πώληση δεν σημαίνει από μόνη της ότι θα φορολογηθεί. Το αποδεικτικό της συναλλαγής και η πίστωση του τιμήματος στον λογαριασμό δείχνουν πόσα χρήματα εισπράχθηκαν. Δεν αποδεικνύουν, όμως, από μόνα τους πώς αποκτήθηκαν τα νομίσματα. Σε συναλλαγές μεγάλης αξίας, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά για την προέλευσή τους.
Το πρόβλημα γίνεται πιο συγκεκριμένο όταν το τίμημα χρησιμοποιείται για αγορά ακινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου και δηλώνεται για την κάλυψη τεκμηρίου. Τότε η εφορία μπορεί να ζητήσει στοιχεία για το πότε, πώς και με ποιο κόστος αποκτήθηκαν οι λίρες.
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