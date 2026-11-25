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Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Πέταξε χωρίς Κυριακόπουλο για Δανία, εκτός και ο Ντε Φράι με τη Νόρτζελαντ
Νέο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό: Πέταξε χωρίς Κυριακόπουλο για Δανία, εκτός και ο Ντε Φράι με τη Νόρτζελαντ
Για την κατάσταση των δύο παικτών αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην απογευματινή συνέντευξη Τύπου
Με πολλές και σημαντικές απουσίες θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (26/11, 22:00) στη Δανία με τη Νόρτζελαντ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Συγκεκριμένα, εκτός απ’ τον Σαντίνο Αντίνο ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο του αγώνα με τον ΟΦΗ και θα χάσει το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν, νοκ-άουτ απ’ το παιχνίδι με τους Δανούς έχουν τεθεί επίσης ο Στέφαν ντε Φράι κι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις έντονες ενοχλήσεις απ’ τη βαριά κάκωση που υπέστη στον καρπό του αριστερού χεριού του έπειτα απ' το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και προτιμήθηκε να μείνει εκτός απ’ το ματς με τη δανέζικη ομάδα, ενώ ο Κυριακόπουλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα μυϊκής φύσεως.
Για την κατάσταση των δύο παικτών του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενημερώσει και να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην απογευματινή (18:00) συνέντευξη Τύπου των «πρασίνων».
Στην αποστολή των «πράσινων» που «πετάει» το πρωί της Τετάρτης (25/11) για τη Δανία συμπεριλήφθηκε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, αλλά κι ο νεαρός Τερζής, ενώ ο Νίστρουπ θα έχει μαζί του συνολικά 21 παίκτες μετά τα προβλήματα που προέκυψαν.
Αναλυτικά η αποστολή για την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.
Συγκεκριμένα, εκτός απ’ τον Σαντίνο Αντίνο ο οποίος υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο του αγώνα με τον ΟΦΗ και θα χάσει το υπόλοιπο της εφετινής σεζόν, νοκ-άουτ απ’ το παιχνίδι με τους Δανούς έχουν τεθεί επίσης ο Στέφαν ντε Φράι κι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τις έντονες ενοχλήσεις απ’ τη βαριά κάκωση που υπέστη στον καρπό του αριστερού χεριού του έπειτα απ' το μαρκάρισμα του Τιάγκο Νους στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ και προτιμήθηκε να μείνει εκτός απ’ το ματς με τη δανέζικη ομάδα, ενώ ο Κυριακόπουλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα μυϊκής φύσεως.
Για την κατάσταση των δύο παικτών του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενημερώσει και να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην απογευματινή (18:00) συνέντευξη Τύπου των «πρασίνων».
Στην αποστολή των «πράσινων» που «πετάει» το πρωί της Τετάρτης (25/11) για τη Δανία συμπεριλήφθηκε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, αλλά κι ο νεαρός Τερζής, ενώ ο Νίστρουπ θα έχει μαζί του συνολικά 21 παίκτες μετά τα προβλήματα που προέκυψαν.
Αναλυτικά η αποστολή για την αναμέτρηση με τη Νόρτζελαντ αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Πένια, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Κάτρης, Λούζα, Καμαρά, Κάνγκουα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Τερζής, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Λιβάι Γκαρσία, Τεττέη, Ντέσερς και Ραστόντερ.
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