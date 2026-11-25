Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το ωράριο προτείνεται από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα - Το εορταστικό ωράριο