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Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026: Πότε τίθεται σε ισχύ, ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026: Πότε τίθεται σε ισχύ, ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα
Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το ωράριο προτείνεται από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα - Το εορταστικό ωράριο
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το εορταστικό ωράριο ενόψει Χριστουγέννων, καθώς τίθεται σε ισχύ από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και προτείνεται να παραμένουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προτάσεις του συλλόγου, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.
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Από τις 10 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργούν τις περισσότερες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, για την οποία προτείνεται ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προτείνεται τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει επίσης να μην ανοίξουν τα καταστήματα και στις 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.
Εκτός εορταστικού ωραρίου, υπάρχει πρόταση τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, λόγω της Black Friday.
Το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στον κάθε εργοδότη αν θα το εφαρμόσει.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών τα καταστήματα θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο και προτείνεται να παραμένουν ανοιχτά και τρεις Κυριακές του Δεκεμβρίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προτάσεις του συλλόγου, τα καταστήματα θα μπορούν να λειτουργήσουν τις Κυριακές 13, 20 και 27 Δεκεμβρίου.
Διαβάστε αναλυτικά το εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2026, εδώ.
Eoρταστικό ωράριο: Πώς διαμορφώνεταιΤην Κυριακή 13 Δεκεμβρίου το ωράριο προτείνεται από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Από τις 10 Δεκεμβρίου τα καταστήματα θα λειτουργούν τις περισσότερες ημέρες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εξαίρεση αποτελεί η Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, για την οποία προτείνεται ωράριο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Την παραμονή των Χριστουγέννων και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προτείνεται τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
Καταστήματα: Πότε θα παραμείνουν κλειστάΚλειστά θα παραμείνουν ανήμερα των Χριστουγέννων και τη δεύτερη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών προτείνει επίσης να μην ανοίξουν τα καταστήματα και στις 2 Ιανουαρίου, την επομένη της Πρωτοχρονιάς.
Εκτός εορταστικού ωραρίου, υπάρχει πρόταση τα καταστήματα να παραμείνουν ανοιχτά και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, λόγω της Black Friday.
Το εορταστικό ωράριο είναι προαιρετικό και εναπόκειται στον κάθε εργοδότη αν θα το εφαρμόσει.
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