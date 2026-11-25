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Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιαρισμένος ο Κηφισός, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Τετάρτης 25/11, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού, τη Μεσογείων και την Κηφισίας.
Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως το ύψος του Αλίμου, αλλά και στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος του Καρέα και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.
Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις προκύπτουν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πιο συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται στην άνοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος έως το ύψος του Αλίμου, αλλά και στην Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος του Καρέα και τη Λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου.
Την ίδια στιγμή, καθυστερήσεις προκύπτουν στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού, του Αλίμου και της Δάφνης.
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 25, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15΄-20΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας,
15΄-20΄Περιφ. Υμηττού από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/bSBwTMRGCH
UPD:
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