Εργάτες με 90 ευρώ, λάδι με 3,20: Η εξίσωση που δεν βγαίνει, το αδιέξοδο των Ελλήνων αγροτών
Εργάτες με 90 ευρώ, λάδι με 3,20: Η εξίσωση που δεν βγαίνει, το αδιέξοδο των Ελλήνων αγροτών
Η ελληνική γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με την έλλειψη εργατών γης και την εκτίναξη του κόστους συγκομιδής - Οι έμπειροι Αλβανοί εργάτες στρέφονται σε άλλες αγορές ή επαγγέλματα, ενώ οι διακρατικές συμφωνίες αποδίδουν ελάχιστα
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει μια χώρα όπου οι αγρότες θα αφήνουν τη σοδειά να σαπίζει, όχι επειδή δεν μπορούν να την πουλήσουν, αλλά επειδή δεν τους συμφέρει να τη μαζέψουν. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο η έλλειψη εργατικών χεριών. Είναι και μια οικονομική εξίσωση που ολοένα συχνότερα δεν βγαίνει. Ενώ οι τιμές παραγωγού υποχωρούν, τα μεροκάματα έχουν περίπου διπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια, συμπιέζοντας ασφυκτικά το εισόδημα των αγροτών.
Η ελαιοσυγκομιδή είναι χαρακτηριστική. Με το ελαιόλαδο στα 3,20 ευρώ το κιλό, ένα μεροκάματο 80 ευρώ απορροφά την αξία 25 κιλών λαδιού. Ενα τετραμελές συνεργείο κοστίζει 320 ευρώ ημερησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 100 κιλά ελαιόλαδο, χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί δυσκολεύονται να βρουν εργάτες ακόμη και με αυτές τις αμοιβές.
Οι εκτιμήσεις για τις ελλείψεις κυμαίνονται από 70 χιλιάδες έως περισσότερους από 200 χιλιάδες εργαζομένους. Οι έμπειροι Βαλκάνιοι κατευθύνονται σε αγορές με καλύτερες αποδοχές, ενώ οι διακρατικές συμφωνίες αποδίδουν ελάχιστα. Ετσι, η ελληνική γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή απειλή: να μην έχει ποιος να μαζέψει την παραγωγή και, όταν βρίσκεται, να μην αξίζει οικονομικά να συγκομιστεί.
Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική βέβαια και στα άλλα αγροτικά προϊόντα. Ακόμα και όταν η σοδειά είναι ικανοποιητική, το ερώτημα των παραγωγών δεν είναι μόνο πόσος καρπός υπάρχει στα δέντρα, αλλά ποιος θα τον μαζέψει και με τι κόστος. Από τα ροδάκινα και τα κεράσια έως τα ακτινίδια και τα εσπεριδοειδή, οι παραγωγοί αναζητούν εργάτες στις περιόδους αιχμής και συχνά δεν τους βρίσκουν εγκαίρως. Οι Αλβανοί, που για δεκαετίες αποτελούσαν τη βάση του εργατικού δυναμικού στα χωράφια, λιγοστεύουν. Και η συμφωνία με την Αίγυπτο για έως 5 χιλιάδες εποχικούς εργάτες δεν απέδωσε ακριβώς, αφού μέχρι τον Ιούνιο ήρθαν μόλις 150 εργάτες.
Το κακό, βέβαια, είναι ότι οι ικανοί εργάτες έχουν αρχίσει και σπανίζουν. Είτε επειδή απασχολούνται στις πατρίδες τους ή σε άλλες χώρες με καλύτερα μεροκάματα, είτε επειδή έχουν γίνει οι ίδιοι εργολάβοι. Ετσι εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο διαφορετικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των χεριών που λείπουν. Για παράδειγμα, έρευνα της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), που αφορά τις ετήσιες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής, κάνει εκτίμηση για 70 με 80 χιλιάδες εργάτες γης που λείπουν, αριθμός που, κατά τον γεωπόνο και σύμβουλο επιχειρήσεων Ιωάννη Περουλάκη, καλύπτει λιγότερο από το ένα τέταρτο των πραγματικών αναγκών. Αυτό θα σήμαινε ανάγκες άνω των 200 χιλιάδων ατόμων, δηλαδή υπερδιπλάσιες από την εκτίμηση της ΕΘΕΑΣ.
Το εύρος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εκτίμηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μιλούσε για 180 χιλιάδες εργάτες τον χρόνο, ενώ παραγωγοί έχουν δώσει κατά καιρούς τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάδες.
Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν και συμφωνίες με τρίτες χώρες. Η κοινή υπουργική απόφαση της διετίας 2023-2024 προέβλεπε περίπου 56.700 θέσεις τον χρόνο στον πρωτογενή τομέα για πολίτες τρίτων χωρών. Ο αριθμός αυτός είναι, όμως, ανώτατο όριο και όχι αριθμός εργαζομένων.
Για το 2025 το κράτος ενέκρινε τη μετάκληση περισσότερων από 80 χιλιάδων πολιτών τρίτων χωρών, από τους οποίους περίπου 50 χιλιάδες για τον αγροτικό τομέα. Οι εγκρίσεις, πάντως, δεν σημαίνουν και αφίξεις: περίπου 20.000 αιτήσεις εργασίας από χώρες της Ασίας παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Επίσημη καταγραφή των εργατών γης δεν υπάρχει, ούτε σήμερα ούτε για πριν από δέκα χρόνια.
Η ελαιοσυγκομιδή είναι χαρακτηριστική. Με το ελαιόλαδο στα 3,20 ευρώ το κιλό, ένα μεροκάματο 80 ευρώ απορροφά την αξία 25 κιλών λαδιού. Ενα τετραμελές συνεργείο κοστίζει 320 ευρώ ημερησίως, ποσό που αντιστοιχεί σε 100 κιλά ελαιόλαδο, χωρίς να υπολογίζονται τα υπόλοιπα έξοδα. Την ίδια ώρα, οι παραγωγοί δυσκολεύονται να βρουν εργάτες ακόμη και με αυτές τις αμοιβές.
Οι εκτιμήσεις για τις ελλείψεις κυμαίνονται από 70 χιλιάδες έως περισσότερους από 200 χιλιάδες εργαζομένους. Οι έμπειροι Βαλκάνιοι κατευθύνονται σε αγορές με καλύτερες αποδοχές, ενώ οι διακρατικές συμφωνίες αποδίδουν ελάχιστα. Ετσι, η ελληνική γεωργία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διπλή απειλή: να μην έχει ποιος να μαζέψει την παραγωγή και, όταν βρίσκεται, να μην αξίζει οικονομικά να συγκομιστεί.
Η κατάσταση δεν είναι διαφορετική βέβαια και στα άλλα αγροτικά προϊόντα. Ακόμα και όταν η σοδειά είναι ικανοποιητική, το ερώτημα των παραγωγών δεν είναι μόνο πόσος καρπός υπάρχει στα δέντρα, αλλά ποιος θα τον μαζέψει και με τι κόστος. Από τα ροδάκινα και τα κεράσια έως τα ακτινίδια και τα εσπεριδοειδή, οι παραγωγοί αναζητούν εργάτες στις περιόδους αιχμής και συχνά δεν τους βρίσκουν εγκαίρως. Οι Αλβανοί, που για δεκαετίες αποτελούσαν τη βάση του εργατικού δυναμικού στα χωράφια, λιγοστεύουν. Και η συμφωνία με την Αίγυπτο για έως 5 χιλιάδες εποχικούς εργάτες δεν απέδωσε ακριβώς, αφού μέχρι τον Ιούνιο ήρθαν μόλις 150 εργάτες.
Πόσα χέρια λείπουνΣτο ερώτημα «πόσα χέρια λείπουν από τα χωράφια», η απάντηση είναι πολύπλοκη επειδή, εκτός από τον αριθμητικό, υπάρχει και ο ποιοτικός παράγοντας. Αυτό σημαίνει ότι οι παλιοί, δηλαδή οι έμπειροι εργάτες γης, που προέρχονται κυρίως από τα Βαλκάνια, διαφέρουν στον τρόπο δουλειάς από τους άλλους, δηλαδή Ινδούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς κ.λπ. Ο λόγος είναι ότι οι Αλβανοί, για παράδειγμα, ξέρουν τη γλώσσα και μπορούν να συνεννοηθούν ευκολότερα με τους παραγωγούς. Σήμερα ζητούν κάτι παραπάνω, όμως όσοι αναζητούν εργάτες γης τα δίνουν ευχαρίστως. Δηλαδή μπορεί το μεροκάματο να φτάσει τα 90 ευρώ, μαζί με φαγητό και στέγη, αλλά και μετακίνηση από και προς το χωράφι με αυτοκίνητο. Ο λόγος είναι ότι οι Αλβανοί εργάτες γης έχουν την κουλτούρα του «να βγει η δουλειά» και εμφανίζονται πρόθυμοι να δουλέψουν ακόμα και όλη τη νύχτα. Οι «ξένοι», δουλεύουν διαφορετικά, αφού ανά 4ωρο κάνουν διάλειμμα και δεν δουλεύουν νύχτα, ενώ κουράζονται ευκολότερα, λένε οι αγρότες.
Το κακό, βέβαια, είναι ότι οι ικανοί εργάτες έχουν αρχίσει και σπανίζουν. Είτε επειδή απασχολούνται στις πατρίδες τους ή σε άλλες χώρες με καλύτερα μεροκάματα, είτε επειδή έχουν γίνει οι ίδιοι εργολάβοι. Ετσι εξηγείται το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο διαφορετικές εκτιμήσεις για τον αριθμό των χεριών που λείπουν. Για παράδειγμα, έρευνα της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), που αφορά τις ετήσιες ανάγκες της αγροτικής παραγωγής, κάνει εκτίμηση για 70 με 80 χιλιάδες εργάτες γης που λείπουν, αριθμός που, κατά τον γεωπόνο και σύμβουλο επιχειρήσεων Ιωάννη Περουλάκη, καλύπτει λιγότερο από το ένα τέταρτο των πραγματικών αναγκών. Αυτό θα σήμαινε ανάγκες άνω των 200 χιλιάδων ατόμων, δηλαδή υπερδιπλάσιες από την εκτίμηση της ΕΘΕΑΣ.
Το εύρος είναι ακόμη μεγαλύτερο. Εκτίμηση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μιλούσε για 180 χιλιάδες εργάτες τον χρόνο, ενώ παραγωγοί έχουν δώσει κατά καιρούς τουλάχιστον 40 με 50 χιλιάδες.
Γι’ αυτό τον λόγο υπάρχουν και συμφωνίες με τρίτες χώρες. Η κοινή υπουργική απόφαση της διετίας 2023-2024 προέβλεπε περίπου 56.700 θέσεις τον χρόνο στον πρωτογενή τομέα για πολίτες τρίτων χωρών. Ο αριθμός αυτός είναι, όμως, ανώτατο όριο και όχι αριθμός εργαζομένων.
Για το 2025 το κράτος ενέκρινε τη μετάκληση περισσότερων από 80 χιλιάδων πολιτών τρίτων χωρών, από τους οποίους περίπου 50 χιλιάδες για τον αγροτικό τομέα. Οι εγκρίσεις, πάντως, δεν σημαίνουν και αφίξεις: περίπου 20.000 αιτήσεις εργασίας από χώρες της Ασίας παραμένουν σε εκκρεμότητα.
Επίσημη καταγραφή των εργατών γης δεν υπάρχει, ούτε σήμερα ούτε για πριν από δέκα χρόνια.
Οι αριθμοί που κυκλοφορούν είναι εκτιμήσεις, συχνά από τους ίδιους τους παραγωγούς, και δεν συγκρίνονται εύκολα μεταξύ τους.
Το κοντινότερο μέτρο είναι η απασχόληση σε όλο τον πρωτογενή τομέα, μαζί με τους ίδιους τους αγρότες. Το 2016 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 454.500 και το 2024 περίπου 469.600. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 377.500 και στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έπεσαν στους 338.500. Η μεγάλη πτώση του 2025 συνδέεται εν μέρει και με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η έγκριση μιας θέσης δεν σημαίνει ότι ένας εργάτης βρίσκεται στο χωράφι.
Για τη φετινή σοδειά, από τον περασμένο Ιούνιο παραγωγοί από την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία έως τη Μακεδονία και τη Στερεά δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό για συγκομιδή, κλάδεμα και καλλιεργητικές φροντίδες. Το ίδιο πρόβλημα καταγράφεται από το φετινό καλοκαίρι και στη Βοιωτία. Στις φετινές ελιές, παραγωγοί της Μεσσηνίας δυσκολεύονται να βρουν εργάτες, παρότι έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάκλησης από την Αίγυπτο. Στην Κρήτη, εργαζόμενοι που περνούν από τον τουρισμό στις αγροτικές δουλειές καλύπτουν μόνο μέρος των αναγκών. Η εικόνα δεν είναι ίδια παντού, ούτε όλο τον χρόνο. Στην Κορινθία, παραγωγός λέει ότι έχουν κάτω από τους μισούς εργάτες που χρειάζονται. Στη Στερεά, αντίθετα, οι ανάγκες γενικά καλύπτονται. Στη Θεσσαλία, παραγωγοί στρέφονται σε καλλιέργειες με μηχανική συγκομιδή, όπως το αμύγδαλο και το φιστίκι.
Σήμερα τα 70 με 80 ευρώ αναφέρονται για τη συγκομιδή της ελιάς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο παραγωγός πληρώνει επιπλέον διαμονή και φαγητό.
Οι αμοιβές διαφέρουν ανά περιοχή και εργασία, όμως συνολικά έχουν περίπου διπλασιαστεί από το 2020. Το 2012-13, στη Μανωλάδα, η υπόσχεση προς τους εργάτες ήταν 22 ευρώ για επτά ώρες. Το 2020, στην Ημαθία, οι παραγωγοί υποστήριζαν τα 25 ευρώ καθαρά και εργόσημο, ενώ οι εργάτες ζητούσαν 30 ευρώ. Το 2022 ο μέσος όρος ήταν 30 με 35 ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις 40 με 45.
Φέτος, στην Καβάλα αναφέρονται 35 ευρώ και εργόσημο, στη Θήβα 40 με 50 ευρώ και στον Τύρναβο 45 ευρώ για έξι ώρες και μισή, με εργόσημο. Στην Κορινθία το μεροκάματο φτάνει τα 50 με 60 ευρώ. Στην ελιά, οι παραγωγοί λένε ότι κινείται στα 60 με 90 ευρώ. Στην Κρήτη, το μεροκάματο πήγε από τα 40-45 ευρώ των προηγούμενων χρόνων στα 60 ευρώ, και στα 85 ευρώ αν ο εργάτης φέρει δικό του εξοπλισμό.
Στις δουλειές με το κομμάτι, οι αμοιβές είχαν ξεφύγει ήδη από το 2022. Στη Χαλκιδική η κλούβα πληρωνόταν από 3 έως 4,5 ευρώ, έναντι το πολύ 2,5 ευρώ τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Ενας έμπειρος εργάτης με 40 κλούβες έβγαζε έτσι 120 ευρώ την ημέρα. «Οσοι εξασφάλισαν ικανά εργατικά χέρια, τα πλήρωσαν και χρυσάφι», σχολίαζε ο κ. Ανοιξάς.
Η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι το κόστος ανεβαίνει ενώ το προϊόν φθηναίνει. Ενα συνεργείο τεσσάρων ατόμων με 80 ευρώ το άτομο κοστίζει 320 ευρώ την ημέρα. Με το λάδι στα 3,20 ευρώ, το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 100 κιλά, πριν υπολογιστούν διαμονή, φαγητό, ελαιοτριβείο και καύσιμα. Με το λάδι στα 8 ευρώ, το ίδιο ποσό θα αντιστοιχούσε σε 40 κιλά.
Το υψηλό μεροκάματο δεν αρκεί για να κρατήσει τους εργάτες. Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Αλβανοί ταξιδεύουν με τσάρτερ στη Γερμανία για μεροκάματο έως 100 ευρώ. Ο ανταγωνισμός γι’ αυτά τα χέρια είναι πλέον ευρωπαϊκός.
Το 2021, στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή ανέφεραν ότι μόνο η Πέλλα χρειαζόταν κάθε χρόνο πάνω από 10 χιλιάδες μετακλητούς, κυρίως από την Αλβανία.
Η Αλβανία είναι η παραδοσιακή δεξαμενή εργατών, με πολλές δεκάδες χιλιάδες εποχικούς τον χρόνο, αν και πλέον πολλοί φεύγουν αλλού.
Η σημασία τους φάνηκε το 2020. Οταν η πανδημία έκλεισε τα σύνορα, ο Χρήστος Γιαννακάκης της ΕΘΕΑΣ, τότε πρόεδρος της διεπαγγελματικής οργάνωσης πυρηνοκάρπων, το χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα του κλάδου.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργατών Γης Ημαθίας Δημήτρης Μανόκου έχει μιλήσει για Αλβανούς που ζουν 30 χρόνια στην Ελλάδα και έχουν αγοράσει 20-40 στρέμματα με δέντρα. Ετσι, ορισμένοι από όσους κάποτε δούλευαν με μεροκάματο πλέον πληρώνουν μεροκάματα. Επίσης, πολλοί Αλβανοί πλέον προτιμούν άλλες χωρες, ενώ πολλοί παραμένουν στην Αλβανία. Το κενό στα εργατικά χέρια καλύπτεται εν μέρει από άλλες χώρες. Στη Μανωλάδα, οι Μπαγκλαντεσιανοί αντικατέστησαν τους Βαλκάνιους, ενώ στη Θήβα δουλεύουν κυρίως Πακιστανοί και Ινδοί.
Στη Φθιώτιδα υπάρχουν συμβάσεις με Φιλιππινέζους και εξετάζονται η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Με την Αίγυπτο συμφωνήθηκαν έως 5 χιλιάδες εποχικοί εργάτες το πρώτο έτος. Από την Ινδία και το Βιετνάμ αναμένονταν 100 εργάτες από κάθε χώρα για τον τρύγο του 2023, ως πρώτο βήμα, χωρίς να έχει γίνει τελικός απολογισμός. Για την Ταϊλάνδη, η ΕΘΕΑΣ πήρε πρωτοβουλία για 300 εργάτες στην Ηλεία.
Η περίπτωση της Αιγύπτου είναι η πιο χαρακτηριστική. Τον Αύγουστο του 2023, ο κ. Γιαννακάκης έλεγε ότι η συμφωνία ήταν στην ουσία «κενό γράμμα». Στις 29 Ιανουαρίου 2026 το υπουργείο Μετανάστευσης άνοιξε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις της συμφωνίας, μετά από χαμηλή ανταπόκριση.
Η νέα πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με κωδικούς Taxisnet. Μετά την πρώτη περίοδο απασχόλησης μπορεί να ζητηθεί άδεια έως πέντε ετών, με τον εργάτη να φεύγει μετά το εννεάμηνο και να επιστρέφει ύστερα από τρεις μήνες, χωρίς να ξεκινά η διαδικασία από την αρχή. Η φετινή συγκομιδή θα δείξει πόσος καρπός θα μείνει στα δέντρα. Η επόμενη δοκιμή για τις μετακλήσεις έρχεται με τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές καλλιέργειες, όταν τα χωράφια της Βόρειας Ελλάδας θα ζητήσουν ξανά χιλιάδες χέρια.
€30-40
ήταν το 2021 η αμοιβή για τους εργάτες στις ελιές. Σήμερα το μεροκάματο έχει φτάσει τα 80 ευρώ
€30-35
ήταν το 2022 ο μέσος όρος, σε κάποιες περιπτώσεις 40 με 45 ευρώ
€35
και εργόσημο αναφέρονται σήμερα στην Καβάλα, στη Θήβα 40-50 ευρώ και στον Τύρναβο 45 ευρώ για 6 ώρες, με εργόσημο
€50-60
φτάνει το μεροκάματο στην Κορινθία. Στην ελιά, οι παραγωγοί λένε ότι κινείται στα 60-90 ευρώ
€60
πήγε το μεροκάματο στην Κρήτη από τα €40-45 των προηγούμενων χρόνων. Στα €85
αν ο εργάτης φέρει δικό του εξοπλισμό
€320
κοστίζει την ημέρα ένα συνεργείο τεσσάρων ατόμων. Με το λάδι στα 3,20 ευρώ, το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 100 κιλά ελαιόλαδου
Φωτογραφίες: Shutterstock, EUROKINISSI
Το κοντινότερο μέτρο είναι η απασχόληση σε όλο τον πρωτογενή τομέα, μαζί με τους ίδιους τους αγρότες. Το 2016 οι απασχολούμενοι ήταν περίπου 454.500 και το 2024 περίπου 469.600. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν 377.500 και στο πρώτο τρίμηνο του 2026 έπεσαν στους 338.500. Η μεγάλη πτώση του 2025 συνδέεται εν μέρει και με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.
Η διάκριση έχει σημασία, καθώς η έγκριση μιας θέσης δεν σημαίνει ότι ένας εργάτης βρίσκεται στο χωράφι.
Τι χάνεται στο χωράφιΗ συγκομιδή έχει συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο και δεν περιμένει να ολοκληρωθεί μια διοικητική διαδικασία. Στοιχεία της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου αναφέρουν ότι περίπου το 10% του ελαιοκάρπου έχει μείνει στα δέντρα εξαιτίας της έλλειψης εργατών και του κόστους συλλογής.
Για τη φετινή σοδειά, από τον περασμένο Ιούνιο παραγωγοί από την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία έως τη Μακεδονία και τη Στερεά δυσκολεύονται να βρουν προσωπικό για συγκομιδή, κλάδεμα και καλλιεργητικές φροντίδες. Το ίδιο πρόβλημα καταγράφεται από το φετινό καλοκαίρι και στη Βοιωτία. Στις φετινές ελιές, παραγωγοί της Μεσσηνίας δυσκολεύονται να βρουν εργάτες, παρότι έχουν υποβάλει αιτήσεις μετάκλησης από την Αίγυπτο. Στην Κρήτη, εργαζόμενοι που περνούν από τον τουρισμό στις αγροτικές δουλειές καλύπτουν μόνο μέρος των αναγκών. Η εικόνα δεν είναι ίδια παντού, ούτε όλο τον χρόνο. Στην Κορινθία, παραγωγός λέει ότι έχουν κάτω από τους μισούς εργάτες που χρειάζονται. Στη Στερεά, αντίθετα, οι ανάγκες γενικά καλύπτονται. Στη Θεσσαλία, παραγωγοί στρέφονται σε καλλιέργειες με μηχανική συγκομιδή, όπως το αμύγδαλο και το φιστίκι.
ΔιπλασιάστηκανΤο πόσο έχει ανέβει το κόστος της καλλιέργειας, το βλέπουμε από την άνοδο των ημερομισθίων σε βάθος τεσσάρων ετών. Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2022, το προηγούμενο έτος οι εργάτες στις ελιές αμείβονταν με 30 έως 40 ευρώ. Εκείνη τη χρονιά, το μεροκάματο όσων χρησιμοποιούσαν ελαιοραβδιστικά είχε σχεδόν διπλασιαστεί.
Σήμερα τα 70 με 80 ευρώ αναφέρονται για τη συγκομιδή της ελιάς, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο παραγωγός πληρώνει επιπλέον διαμονή και φαγητό.
Οι αμοιβές διαφέρουν ανά περιοχή και εργασία, όμως συνολικά έχουν περίπου διπλασιαστεί από το 2020. Το 2012-13, στη Μανωλάδα, η υπόσχεση προς τους εργάτες ήταν 22 ευρώ για επτά ώρες. Το 2020, στην Ημαθία, οι παραγωγοί υποστήριζαν τα 25 ευρώ καθαρά και εργόσημο, ενώ οι εργάτες ζητούσαν 30 ευρώ. Το 2022 ο μέσος όρος ήταν 30 με 35 ευρώ, σε κάποιες περιπτώσεις 40 με 45.
Φέτος, στην Καβάλα αναφέρονται 35 ευρώ και εργόσημο, στη Θήβα 40 με 50 ευρώ και στον Τύρναβο 45 ευρώ για έξι ώρες και μισή, με εργόσημο. Στην Κορινθία το μεροκάματο φτάνει τα 50 με 60 ευρώ. Στην ελιά, οι παραγωγοί λένε ότι κινείται στα 60 με 90 ευρώ. Στην Κρήτη, το μεροκάματο πήγε από τα 40-45 ευρώ των προηγούμενων χρόνων στα 60 ευρώ, και στα 85 ευρώ αν ο εργάτης φέρει δικό του εξοπλισμό.
Στις δουλειές με το κομμάτι, οι αμοιβές είχαν ξεφύγει ήδη από το 2022. Στη Χαλκιδική η κλούβα πληρωνόταν από 3 έως 4,5 ευρώ, έναντι το πολύ 2,5 ευρώ τα αμέσως προηγούμενα χρόνια. Ενας έμπειρος εργάτης με 40 κλούβες έβγαζε έτσι 120 ευρώ την ημέρα. «Οσοι εξασφάλισαν ικανά εργατικά χέρια, τα πλήρωσαν και χρυσάφι», σχολίαζε ο κ. Ανοιξάς.
Η διαφορά με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι το κόστος ανεβαίνει ενώ το προϊόν φθηναίνει. Ενα συνεργείο τεσσάρων ατόμων με 80 ευρώ το άτομο κοστίζει 320 ευρώ την ημέρα. Με το λάδι στα 3,20 ευρώ, το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 100 κιλά, πριν υπολογιστούν διαμονή, φαγητό, ελαιοτριβείο και καύσιμα. Με το λάδι στα 8 ευρώ, το ίδιο ποσό θα αντιστοιχούσε σε 40 κιλά.
Το υψηλό μεροκάματο δεν αρκεί για να κρατήσει τους εργάτες. Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Αλβανοί ταξιδεύουν με τσάρτερ στη Γερμανία για μεροκάματο έως 100 ευρώ. Ο ανταγωνισμός γι’ αυτά τα χέρια είναι πλέον ευρωπαϊκός.
Οι Αλβανοί δεν έρχονταιΓια τρεις δεκαετίες η ελληνική ύπαιθρος στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στους Αλβανούς εργάτες. Η εποχική μετακίνηση από τη γειτονική χώρα ήταν βασικό μέρος της αγροτικής δουλειάς, από τα σπαράγγια και τα ροδάκινα της Πέλλας έως τις ελιές της Χαλκιδικής.
Το 2021, στοιχεία που κατατέθηκαν στη Βουλή ανέφεραν ότι μόνο η Πέλλα χρειαζόταν κάθε χρόνο πάνω από 10 χιλιάδες μετακλητούς, κυρίως από την Αλβανία.
Η Αλβανία είναι η παραδοσιακή δεξαμενή εργατών, με πολλές δεκάδες χιλιάδες εποχικούς τον χρόνο, αν και πλέον πολλοί φεύγουν αλλού.
Η σημασία τους φάνηκε το 2020. Οταν η πανδημία έκλεισε τα σύνορα, ο Χρήστος Γιαννακάκης της ΕΘΕΑΣ, τότε πρόεδρος της διεπαγγελματικής οργάνωσης πυρηνοκάρπων, το χαρακτήρισε το πρώτο πρόβλημα του κλάδου.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Εργατών Γης Ημαθίας Δημήτρης Μανόκου έχει μιλήσει για Αλβανούς που ζουν 30 χρόνια στην Ελλάδα και έχουν αγοράσει 20-40 στρέμματα με δέντρα. Ετσι, ορισμένοι από όσους κάποτε δούλευαν με μεροκάματο πλέον πληρώνουν μεροκάματα. Επίσης, πολλοί Αλβανοί πλέον προτιμούν άλλες χωρες, ενώ πολλοί παραμένουν στην Αλβανία. Το κενό στα εργατικά χέρια καλύπτεται εν μέρει από άλλες χώρες. Στη Μανωλάδα, οι Μπαγκλαντεσιανοί αντικατέστησαν τους Βαλκάνιους, ενώ στη Θήβα δουλεύουν κυρίως Πακιστανοί και Ινδοί.
Στη Φθιώτιδα υπάρχουν συμβάσεις με Φιλιππινέζους και εξετάζονται η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ. Με την Αίγυπτο συμφωνήθηκαν έως 5 χιλιάδες εποχικοί εργάτες το πρώτο έτος. Από την Ινδία και το Βιετνάμ αναμένονταν 100 εργάτες από κάθε χώρα για τον τρύγο του 2023, ως πρώτο βήμα, χωρίς να έχει γίνει τελικός απολογισμός. Για την Ταϊλάνδη, η ΕΘΕΑΣ πήρε πρωτοβουλία για 300 εργάτες στην Ηλεία.
Η περίπτωση της Αιγύπτου είναι η πιο χαρακτηριστική. Τον Αύγουστο του 2023, ο κ. Γιαννακάκης έλεγε ότι η συμφωνία ήταν στην ουσία «κενό γράμμα». Στις 29 Ιανουαρίου 2026 το υπουργείο Μετανάστευσης άνοιξε νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις της συμφωνίας, μετά από χαμηλή ανταπόκριση.
Η νέα πλατφόρμα δέχεται αιτήσεις εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με κωδικούς Taxisnet. Μετά την πρώτη περίοδο απασχόλησης μπορεί να ζητηθεί άδεια έως πέντε ετών, με τον εργάτη να φεύγει μετά το εννεάμηνο και να επιστρέφει ύστερα από τρεις μήνες, χωρίς να ξεκινά η διαδικασία από την αρχή. Η φετινή συγκομιδή θα δείξει πόσος καρπός θα μείνει στα δέντρα. Η επόμενη δοκιμή για τις μετακλήσεις έρχεται με τις ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές καλλιέργειες, όταν τα χωράφια της Βόρειας Ελλάδας θα ζητήσουν ξανά χιλιάδες χέρια.
€30-40
ήταν το 2021 η αμοιβή για τους εργάτες στις ελιές. Σήμερα το μεροκάματο έχει φτάσει τα 80 ευρώ
€30-35
ήταν το 2022 ο μέσος όρος, σε κάποιες περιπτώσεις 40 με 45 ευρώ
€35
και εργόσημο αναφέρονται σήμερα στην Καβάλα, στη Θήβα 40-50 ευρώ και στον Τύρναβο 45 ευρώ για 6 ώρες, με εργόσημο
€50-60
φτάνει το μεροκάματο στην Κορινθία. Στην ελιά, οι παραγωγοί λένε ότι κινείται στα 60-90 ευρώ
€60
πήγε το μεροκάματο στην Κρήτη από τα €40-45 των προηγούμενων χρόνων. Στα €85
αν ο εργάτης φέρει δικό του εξοπλισμό
€320
κοστίζει την ημέρα ένα συνεργείο τεσσάρων ατόμων. Με το λάδι στα 3,20 ευρώ, το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 100 κιλά ελαιόλαδου
Φωτογραφίες: Shutterstock, EUROKINISSI
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