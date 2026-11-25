Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι θα περιμένουν έως τις 27 Νοεμβρίου

Σήμερα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς