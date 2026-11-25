Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι θα περιμένουν έως τις 27 Νοεμβρίου
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Ποιοι συνταξιούχοι πληρώνονται σήμερα και ποιοι θα περιμένουν έως τις 27 Νοεμβρίου
Σήμερα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών και όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, με τα ποσά να εμφανίζονται σταδιακά στους λογαριασμούς
Σε εξέλιξη βρίσκονται από σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026, με τους πρώτους δικαιούχους να βλέπουν σταδιακά τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Η καταβολή γίνεται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο στο οποίο ανήκουν οι συνταξιούχοι.
Η δεύτερη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, ανάλογα με τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Πιο αναλυτικά,
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
-Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
Η δεύτερη φάση των πληρωμών έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε μισθωτούς και μη μισθωτούς, ανάλογα με τον ασφαλιστικό τους φορέα.
Πιο αναλυτικά,
Οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:
-Την Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).
-Την Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2026, θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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