«Νομιμότητα παντού» από Μητσοτάκη, τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI με 259 εγκληματικές οργανώσεις και τα καρφιά στον Τσίπρα
«Νομιμότητα παντού» από Μητσοτάκη, τα δύο χρόνια του ελληνικού FBI με 259 εγκληματικές οργανώσεις και τα καρφιά στον Τσίπρα
«Κάποιοι υποκριτές ας μην απορούν με την παρανομία γύρω μας» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το υπουργικό συμβούλιο απαντώντας σε όσα υποστήριξε με άρθρο του ο Αλέξης Τσίπρας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σκοπεύει να αφήσει τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβάσει τη σημαία της «νομιμότητας παντού». Ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να ξαναστήσει το γνώριμο πολιτικό δίπολο, επιλέγοντας τη διαφθορά ως πεδίο μετωπικής σύγκρουσης. Μόνο που στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έχουν καμία διάθεση να του παραχωρήσουν ούτε το γήπεδο, ούτε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Και με το ελληνικό FBI να γιορτάζει τα δεύτερα γενέθλιά του, η κυβέρνηση έχει έτοιμο έναν απολογισμό με 259 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες που εξαρθρώθηκαν, χιλιάδες συλλήψεις και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να συνεχίσει τη σκληρή αντιπαράθεση στην πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Alpha 9.89, λίγες ώρες πριν βρεθεί στην εκδήλωση για τη διετία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει άλλωστε ήδη δείξει από το Υπουργικό Συμβούλιο πού σκοπεύει να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντάς του υποκρισία και επαναφέροντας τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, με τις οποίες, όπως υποστήριξε, ορισμένοι κατηγορούμενοι έπεφταν «στα μαλακά».
Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε από το Best TV, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς». Ένας χαρακτηρισμός με ισχυρό πολιτικό απόηχο, καθώς παραπέμπει στο περίφημο «αρχιερέας της διαπλοκής» που είχε εκτοξεύσει ο Κώστας Καραμανλής εναντίον του Κώστα Σημίτη, σε μια άλλη περίοδο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να απαντήσει με μία φράση που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη σύγκρουση. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμφανίζεται «σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση» και τον κάλεσε να παρακολουθήσει την εκδήλωση για τον απολογισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η πρόσκληση είχε σαφή πολιτική αιχμή: να αντιπαραβληθούν στις καταγγελίες του πρώην πρωθυπουργού οι μεγάλες υποθέσεις που έχει χειριστεί το ελληνικό FBI.
Οι αριθμοί της διετίας είναι κατά την κυβέρνηση, αποκαλυπτικοί για την έκταση της δράσης του ελληνικού FBI. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, προχώρησε σε 3.254 συλλήψεις, ενώ 814 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν.
Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται κυκλώματα λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, εκβιασμών και απάτης. Και, κυρίως, υποθέσεις στις οποίες ερευνήθηκε η εμπλοκή προσώπων σε Εφορίες, Πολεοδομίες, φυλακές και δημοτική αστυνομία. Αυτές τις υποθέσεις προβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου για να αντικρούσει την εικόνα ενός κράτους που αφήνει την παρανομία στο απυρόβλητο.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ το 2025. Η κυβέρνηση συνδέει αυτά τα πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια με τη δυνατότητα νέων φοροελαφρύνσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής, επιδιώκοντας να δείξει ότι η μάχη κατά της παρανομίας έχει άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα και την τσέπη των πολιτών.
Υπάρχει, όμως, και μια «τρύπα» που το Μέγαρο Μαξίμου δεν αφήνει εκτός πολιτικής συζήτησης. Πρόκειται για τη διάταξη του περασμένου Ιουνίου, την οποία καταψήφισε η αντιπολίτευση και η οποία περιόρισε τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης υπόπτων σε συγκεκριμένες υποθέσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Κατά την κυβερνητική θέση, η αλλαγή αυτή επέτρεψε στις αρχές να κινούνται χωρίς να ειδοποιούνται εκ των προτέρων εκείνοι που βρίσκονταν στο στόχαστρο των ελέγχων.
Ο πρωθυπουργός αναμένεται να συνεχίσει τη σκληρή αντιπαράθεση στην πρωινή ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Alpha 9.89, λίγες ώρες πριν βρεθεί στην εκδήλωση για τη διετία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Έχει άλλωστε ήδη δείξει από το Υπουργικό Συμβούλιο πού σκοπεύει να χτυπήσει τον Αλέξη Τσίπρα, καταλογίζοντάς του υποκρισία και επαναφέροντας τις αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες λίγο πριν από τις εκλογές του 2019, με τις οποίες, όπως υποστήριξε, ορισμένοι κατηγορούμενοι έπεφταν «στα μαλακά».
Το γάντιΗ σπίθα άναψε με το άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα «Ελευθερία» της Μεσσηνίας. Από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήκωσε το γάντι, με την αιχμή «κάποιοι υποκριτές ας μην απορούν με την παρανομία γύρω μας». Υποστήριξε ότι οι παρανομίες που έρχονται στο φως δεν γεννήθηκαν τώρα, αλλά πλέον αποκαλύπτονται και διώκονται, μιλώντας για «ανοιχτό πόλεμο» με το βαθύ κράτος.
Ο Αλέξης Τσίπρας επανήλθε από το Best TV, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «αρχιερέα της διαφθοράς». Ένας χαρακτηρισμός με ισχυρό πολιτικό απόηχο, καθώς παραπέμπει στο περίφημο «αρχιερέας της διαπλοκής» που είχε εκτοξεύσει ο Κώστας Καραμανλής εναντίον του Κώστα Σημίτη, σε μια άλλη περίοδο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης.
Ο Παύλος Μαρινάκης επέλεξε να απαντήσει με μία φράση που έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ένταση στη σύγκρουση. Κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι εμφανίζεται «σαν να προέρχεται από πολιτική παρθενογένεση» και τον κάλεσε να παρακολουθήσει την εκδήλωση για τον απολογισμό της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η πρόσκληση είχε σαφή πολιτική αιχμή: να αντιπαραβληθούν στις καταγγελίες του πρώην πρωθυπουργού οι μεγάλες υποθέσεις που έχει χειριστεί το ελληνικό FBI.
Στα δίχτυαΣτην απογευματινή εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί μαζί με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος είχε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία της υπηρεσίας τον Οκτώβριο του 2024.
Οι αριθμοί της διετίας είναι κατά την κυβέρνηση, αποκαλυπτικοί για την έκταση της δράσης του ελληνικού FBI. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χειρίστηκε 1.510 υποθέσεις σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, προχώρησε σε 3.254 συλλήψεις, ενώ 814 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν.
Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται κυκλώματα λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων, εκβιασμών και απάτης. Και, κυρίως, υποθέσεις στις οποίες ερευνήθηκε η εμπλοκή προσώπων σε Εφορίες, Πολεοδομίες, φυλακές και δημοτική αστυνομία. Αυτές τις υποθέσεις προβάλλει το Μέγαρο Μαξίμου για να αντικρούσει την εικόνα ενός κράτους που αφήνει την παρανομία στο απυρόβλητο.
Τα μεγάλα ψάριαΗ κυβερνητική σημαία της «νομιμότητας παντού», που υψώθηκε στη ΔΕΘ του 2023, απλώνεται και στο οικονομικό έγκλημα. Η ΑΑΔΕ έχει εντοπίσει εικονικά τιμολόγια 720 εκατ. ευρώ από 147 επιχειρήσεις, δίκτυα με εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» και υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το εκτιμώμενο ετήσιο όφελος από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έφτασε τα 2,2 δισ. ευρώ το 2025. Η κυβέρνηση συνδέει αυτά τα πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια με τη δυνατότητα νέων φοροελαφρύνσεων και ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής, επιδιώκοντας να δείξει ότι η μάχη κατά της παρανομίας έχει άμεσο αντίκρισμα στην καθημερινότητα και την τσέπη των πολιτών.
Υπάρχει, όμως, και μια «τρύπα» που το Μέγαρο Μαξίμου δεν αφήνει εκτός πολιτικής συζήτησης. Πρόκειται για τη διάταξη του περασμένου Ιουνίου, την οποία καταψήφισε η αντιπολίτευση και η οποία περιόρισε τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης υπόπτων σε συγκεκριμένες υποθέσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. Κατά την κυβερνητική θέση, η αλλαγή αυτή επέτρεψε στις αρχές να κινούνται χωρίς να ειδοποιούνται εκ των προτέρων εκείνοι που βρίσκονταν στο στόχαστρο των ελέγχων.
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