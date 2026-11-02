Τσίπρας: Η Ελλάδα της εντιμότητας θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς

Με άρθρο του στην «Ελευθερία» της Μεσσηνίας, ο πρώην πρωθυπουργός ζητά τη συγκρότηση ισχυρής προοδευτικής παράταξης και πολιτική αλλαγή - «Όσοι τσαλαπάτησαν το κράτος δικαίου θα λογοδοτήσουν»