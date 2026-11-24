Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Κλειστοί τρεις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη
Κλειστοί τρεις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης την Τετάρτη
Από τις 9 το πρωί θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας και Σιντριβάνι
Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 9 το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου τρεις σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι», με τους συρμούς να διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα επαναλειτουργήσουν οι τρεις σταθμοί, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας» και «Σιντριβάνι», με τους συρμούς να διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.
Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα επαναλειτουργήσουν οι τρεις σταθμοί, ενώ θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα