Χρυσοχοΐδης: 1,5 χρόνο ερευνούσε το Χωριάτικο το ελληνικό FBI, έκανε ειδική επιχείρηση-παγίδα για να νομίσει ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ότι είχαμε τελειώσει μαζί του

Χρήστες ναρκωτικών οι δράστες της έκρηξης στην Πλάκα, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης - «Αυτοί οι άνθρωποι είναι άρρωστοι, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω, και γιατί έχουν ανάγκη από τη δόση τους και θα εγκληματίσουν»