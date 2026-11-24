Προσέκρουσε σε καλώδιο οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ένας από τους έλικές του - Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί





Το drone, παρέδωσε κανονικά το δέμα στην πίσω αυλή του σπιτιού του Τζιμ Μπρέναν την περασμένη εβδομάδα, στην περιοχή Χάντινγκτον Γουντς, λίγο μετά την ηλεκτρονική παραγγελία που είχε πραγματοποιήσει η σύζυγός του.







Κατά την απογείωσή του, ωστόσο, το drone της υπηρεσίας Prime Air προσέκρουσε σε καλώδιο οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ένας από τους έλικές του.



«Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι βρισκόταν κάτω από ένα καλώδιο. Θα ανέβαινε και θα έπεφτε πάνω του. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Όταν το χτύπησε, έχασε εντελώς τον έλεγχο» περιέγραψε ο Μπρέναν.







An Amazon delivery drone crashed into a shed beside a home in Huntington Woods, Michigan on Monday. An Amazon spokesperson said the drone has been removed and they are in contact with the resident. There were no injuries. https://t.co/9JiHx9ua1n — CBS News (@CBSNews) November 24, 2026 Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Λόγκαν Κουμς, ανέφερε ότι από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μικρές ζημιές στη στέγη.

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Η απάντηση της Amazon Σε ανακοίνωσή της προς το CNN, η Amazon επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η εταιρεία απομάκρυνε το κατεστραμμένο drone από το γκαράζ και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.



«Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Amazon, Τζακ Στέλζνερ.



«Κάθε φορά που μια παράδοση δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, διερευνούμε τι συνέβη και αξιοποιούμε τα ευρήματα για την περαιτέρω βελτίωση της υπηρεσίας», πρόσθεσε.



Σύμφωνα με την εταιρεία, τα drones της υπηρεσίας Prime Air έχουν παραδώσει εκατοντάδες χιλιάδες δέματα από τις αρχές του έτους, πραγματοποιώντας σχεδόν 6.000 πτήσεις ημερησίως.



Ένα drone της Amazon έπεσε σε γκαράζ σπιτιού κοντά στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν, λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε ολοκληρώσει την παράδοση ενός μπουκαλιού σαμπουάν, με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.Το drone, παρέδωσε κανονικά το δέμα στην πίσω αυλή του σπιτιού του Τζιμ Μπρέναν την περασμένη εβδομάδα, στην περιοχή Χάντινγκτον Γουντς, λίγο μετά την ηλεκτρονική παραγγελία που είχε πραγματοποιήσει η σύζυγός του.«Παρήγγειλε ένα σαμπουάν και περιμέναμε απλώς να έρθει ένα φορτηγό. Στη συνέχεια λάβαμε ειδοποίηση ότι θα παραδιδόταν με drone σε επτά λεπτά» δήλωσε ο Μπρέναν στον τηλεοπτικό σταθμό WXYZ.Κατά την απογείωσή του, ωστόσο, το drone της υπηρεσίας Prime Air προσέκρουσε σε καλώδιο οπτικών ινών, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ένας από τους έλικές του.«Ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι βρισκόταν κάτω από ένα καλώδιο. Θα ανέβαινε και θα έπεφτε πάνω του. Και αυτό ακριβώς συνέβη. Όταν το χτύπησε, έχασε εντελώς τον έλεγχο» περιέγραψε ο Μπρέναν.Βίντεο που κατέγραψε μια διερχόμενη γυναίκα δείχνει το drone να προσπαθεί να παραμείνει στον αέρα, προτού χάσει την ισορροπία του και πέσει στο γκαράζ της διπλανής κατοικίας.Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, Λόγκαν Κουμς, ανέφερε ότι από την πρόσκρουση προκλήθηκαν μικρές ζημιές στη στέγη.Σε ανακοίνωσή της προς το CNN, η Amazon επιβεβαίωσε ότιΗ εταιρεία απομάκρυνε το κατεστραμμένο drone από το γκαράζ και βρίσκεται σε επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.«Η ασφάλεια αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας και τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Amazon, Τζακ Στέλζνερ.«Κάθε φορά που μια παράδοση δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, διερευνούμε τι συνέβη και αξιοποιούμε τα ευρήματα για την περαιτέρω βελτίωση της υπηρεσίας», πρόσθεσε.Σύμφωνα με την εταιρεία, τα drones της υπηρεσίας Prime Air έχουν παραδώσει εκατοντάδες χιλιάδες δέματα από τις αρχές του έτους, πραγματοποιώντας

Τα drones τύπου MK30 διαθέτουν υψηλό βαθμό αυτονομίας και μπορούν να μεταφέρουν προϊόντα βάρους έως 2,27 κιλών, μεταξύ των οποίων τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα και ηλεκτρονικές συσκευές.



Τον περασμένο Αύγουστο, η Amazon ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την υπηρεσία σε σχεδόν 500 πόλεις και κωμοπόλεις μέχρι το τέλος του έτους, εξαπλασιάζοντας τη γεωγραφική της κάλυψη. Στόχος της είναι να μπορεί να εξυπηρετεί μισό δισεκατομμύριο πελάτες ετησίως έως το τέλος της δεκαετίας.



Παρότι, σύμφωνα με την Amazon, τα drones MK30 είναι εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα εντοπισμού και αποφυγής εμποδίων, ακόμη και αντικειμένων που δεν αποτυπώνονται στις δορυφορικές εικόνες, όπως τραμπολίνα και απλώστρες ρούχων, έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν ατυχήματα.



Το περασμένο φθινόπωρο, η εταιρεία είχε αναστείλει προσωρινά τις πτήσεις των drones της, όταν δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη του ίδιου τύπου προσέκρουσαν σε γερανό κοντά στο Φοίνιξ της Αριζόνας. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο τα δύο drones υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.