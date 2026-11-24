Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Εθνική μπάσκετ: Νοκ άουτ και ο Λαρεντζάκης
Εθνική μπάσκετ: Νοκ άουτ και ο Λαρεντζάκης
Μετά τον Νικ Καλάθη και ο άσος της ΑΕΚ δεν θα αγωνιστεί στα κρίσιμα ματς με Γεωργία και Ισπανία
Προβλημάτων συνέχεια για τη γαλανόλευκη που έχει μπροστά τους δύο τελικούς στον προκριματικό όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπου αντιμετωπίζει διαδοχικά τη Γεωργία (T – Center, 26/11, 20.00) και την Ισπανία (Σαντιάγκο Ντε Κομποστέλ, 29/11, 19.00).
Ο Νικ Καλάθης από το πρωί της Κυριακής είχε γίνει γνωστό ότι θα μείνει εκτός αποστολής, ενώ σήμερα άναψε κόκκινο για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο άσος της ΑΕΚ είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και παρόλο που δεν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα θα μείνει εκτός προπονήσεων.
Ο Νικ Καλάθης από το πρωί της Κυριακής είχε γίνει γνωστό ότι θα μείνει εκτός αποστολής, ενώ σήμερα άναψε κόκκινο για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.
Ο άσος της ΑΕΚ είχε ενοχλήσεις στο γόνατο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και παρόλο που δεν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα θα μείνει εκτός προπονήσεων.
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