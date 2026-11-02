Μητσοτάκης: Το κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει - Δεν αλλάζουν οι χάρτες με αυθαίρετες διεκδικήσεις, είπε για το τουρκολιβυκό
Μητσοτάκης: Το κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει - Δεν αλλάζουν οι χάρτες με αυθαίρετες διεκδικήσεις, είπε για το τουρκολιβυκό
«Κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες το 2019», τόνισε ο πρωθυπουργός στο υπουργικό, με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις παρανομίας που αποκαλύφθηκαν, εξαπολύοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης
Να αφήσουν στην άκρη τους προσωπικούς εκλογικούς σχεδιασμούς και να επικεντρωθούν στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου ζήτησε από τους υπουργούς του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας 90 προτεραιότητες προς υλοποίηση μέχρι το τέλος της τετραετίας.
«Το προεκλογικό κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος», τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την επιλογή του να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία χωρίς επιβράδυνση των ρυθμών, υπογραμμίζοντας ότι «το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας». Η υλοποίηση των δεσμεύσεων, πρόσθεσε, θα αποτελέσει «την καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».
«Το έγκλημα υπήρχε πάντα. Τώρα, όμως, αποκαλύπτεται», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του αναλαμβάνει την αντιμετώπιση μεγάλων υποθέσεων που στο παρελθόν παρέμεναν ανεξιχνίαστες ή χωρίς την απαιτούμενη αντιμετώπιση.
Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά όσων, όπως είπε, εμφανίζονται να απορούν με την παρανομία, υπενθυμίζοντας ότι «κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες το 2019».
Συνέδεσε μάλιστα τις τότε αλλαγές με ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων, στρέφοντας τα πυρά του σε εκείνους που, όπως υποστήριξε, εμφανίζονται σήμερα ως υπερασπιστές της εντιμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Χαρακτήρισε τις πρόσφατες υποθέσεις απόδειξη ότι η «Νομιμότητα Παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή, εξάροντας τη δουλειά της ΑΑΔΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μίλησε ακόμη για αντιπαράθεση με παγιωμένες συμπεριφορές και στεγανά στη δημόσια ζωή, που ορισμένες φορές λειτουργούσαν με την ανοχή του «Βαθέος Κράτους».
Περιγράφοντας αυτή την αντιπαράθεση ως «ανοιχτό πόλεμο», παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν κερδίζει όλες τις μάχες. «Πολλές μάχες κερδίζουμε, κάποιες χάνουμε», ανέφερε, επιμένοντας ότι το ουσιαστικό είναι πως οι παράνομες συμπεριφορές αποκαλύπτονται και διώκονται.
«Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εντυπωσιακά υποστηρικτική» υποδοχή των ελληνικών θέσεων, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να επανασχεδιάζεται κατά το δοκούν. «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απειλές από κανέναν», πρόσθεσε.
«Το προεκλογικό κυνήγι του σταυρού μπορεί να περιμένει. Προτεραιότητα έχει το κυνήγι του κυβερνητικού αποτελέσματος», τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Ο πρωθυπουργός επανέλαβε την επιλογή του να εξαντλήσει την κυβερνητική θητεία χωρίς επιβράδυνση των ρυθμών, υπογραμμίζοντας ότι «το έργο μας είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας μας». Η υλοποίηση των δεσμεύσεων, πρόσθεσε, θα αποτελέσει «την καλύτερη απάντηση στον μίζερο μηδενισμό της αντιπολίτευσης».
Αιχμές για το 2019Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε για την αντιμετώπιση της παρανομίας, με αφορμή τις πρόσφατες υποθέσεις φοροδιαφυγής και την εξιχνίαση της έκρηξης στην Πλάκα.
«Το έγκλημα υπήρχε πάντα. Τώρα, όμως, αποκαλύπτεται», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του αναλαμβάνει την αντιμετώπιση μεγάλων υποθέσεων που στο παρελθόν παρέμεναν ανεξιχνίαστες ή χωρίς την απαιτούμενη αντιμετώπιση.
Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά όσων, όπως είπε, εμφανίζονται να απορούν με την παρανομία, υπενθυμίζοντας ότι «κάποιοι κράτησαν τη Βουλή ανοικτή για να αλλάξουν τους Ποινικούς Κώδικες το 2019».
Συνέδεσε μάλιστα τις τότε αλλαγές με ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση κατηγορουμένων, στρέφοντας τα πυρά του σε εκείνους που, όπως υποστήριξε, εμφανίζονται σήμερα ως υπερασπιστές της εντιμότητας και της καταπολέμησης της διαφθοράς.
Χαρακτήρισε τις πρόσφατες υποθέσεις απόδειξη ότι η «Νομιμότητα Παντού» είναι αδιαπραγμάτευτη επιλογή, εξάροντας τη δουλειά της ΑΑΔΕ, της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μίλησε ακόμη για αντιπαράθεση με παγιωμένες συμπεριφορές και στεγανά στη δημόσια ζωή, που ορισμένες φορές λειτουργούσαν με την ανοχή του «Βαθέος Κράτους».
Περιγράφοντας αυτή την αντιπαράθεση ως «ανοιχτό πόλεμο», παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση δεν κερδίζει όλες τις μάχες. «Πολλές μάχες κερδίζουμε, κάποιες χάνουμε», ανέφερε, επιμένοντας ότι το ουσιαστικό είναι πως οι παράνομες συμπεριφορές αποκαλύπτονται και διώκονται.
Το τουρκολιβυκόΑναφερόμενος στις τουρκολιβυκές αξιώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζουν τους ελληνικούς σχεδιασμούς.
«Αυθαίρετες διεκδικήσεις αντίθετες με το Δίκαιο της Θάλασσας δεν έχουν καμία ισχύ. Δεν παράγουν τετελεσμένα, ούτε ανατρέπουν τους εθνικούς μας σχεδιασμούς», υπογράμμισε.
Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εντυπωσιακά υποστηρικτική» υποδοχή των ελληνικών θέσεων, επισημαίνοντας ότι η γεωγραφία δεν μπορεί να επανασχεδιάζεται κατά το δοκούν. «Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά και δεν δέχεται απειλές από κανέναν», πρόσθεσε.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πρότασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, ώστε να παραμείνουν ανοικτές κρίσιμες εμπορικές οδοί και να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο κόστος ζωής.
Περιγράφοντας την κατάσταση στην Ευρώπη, αναφέρθηκε σε χώρες που βρίσκονται υπό δημοσιονομική εποπτεία και αναγκάζονται να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας, με τις κοινωνικές εντάσεις να οδηγούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε επεισόδια και βανδαλισμούς. «Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί διαφορετική πορεία.
Όπως σημείωσε, η χώρα μπορεί να αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση χωρίς περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, συνεχίζοντας να στηρίζει, στο μέτρο του εφικτού, τα εισοδήματα και να μειώνει τα φορολογικά βάρη. Προανήγγειλε μάλιστα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα νομοθετηθεί το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό έκτακτων επιδοτήσεων στα καύσιμα ανά δεκαπενθήμερο.
«Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται».
Αναγνώρισε, πάντως, ότι «τα μέτρα τα οποία παίρνουμε ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν», καθώς περιορίζουν τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης χωρίς να τις εξαλείφουν.
Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κάνει «ό,τι είναι καλύτερο» και ότι «τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».
Στην εργασία, προβλέπονται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας και προστασία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες.
Στις υποδομές περιλαμβάνονται το Flyover της Θεσσαλονίκης και η παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ, ενώ στο στεγαστικό προωθούνται το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή και η κατασκευή κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα.
Στην Παιδεία, δρομολογούνται η προετοιμασία για το Εθνικό Απολυτήριο, οι ανακαινίσεις ακόμη 500 σχολείων και η παράδοση φοιτητικών εστιών στο Πάντειο και στην Τρίπολη. Στην Υγεία, το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στον σύμβουλο υγείας.
Για τη λειτουργία του κράτους, προβλέπονται αναβάθμιση της «Διαύγειας», διασύνδεση Πολεοδομιών και Κτηματολογίου και χρήση τεχνολογίας στις δικαστικές υποθέσεις και στους ελέγχους δόμησης.
Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η βελτίωση του 112, η επιτήρηση της κυκλοφορίας, νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, η ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και έργα για τη λειψυδρία.
Στην Άμυνα, μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», προγραμματίζονται η παραλαβή ακόμη επτά ελικοπτέρων Romeo και η παραγωγή ελληνικών drones.
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,
-Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,
-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,
-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους».
Η πίεση στα νοικοκυριάΓια την οικονομία, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε τις πιέσεις που προκαλεί η διεθνής αναταραχή.
Περιγράφοντας την κατάσταση στην Ευρώπη, αναφέρθηκε σε χώρες που βρίσκονται υπό δημοσιονομική εποπτεία και αναγκάζονται να εφαρμόσουν μέτρα λιτότητας, με τις κοινωνικές εντάσεις να οδηγούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε επεισόδια και βανδαλισμούς. «Είναι εικόνες που μάλλον κάποιοι θα ήθελαν να δουν και στην πατρίδα μας, αλλά έπεσαν και πάλι έξω», σχολίασε, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί διαφορετική πορεία.
Όπως σημείωσε, η χώρα μπορεί να αντιμετωπίζει τη διεθνή κρίση χωρίς περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, συνεχίζοντας να στηρίζει, στο μέτρο του εφικτού, τα εισοδήματα και να μειώνει τα φορολογικά βάρη. Προανήγγειλε μάλιστα ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα νομοθετηθεί το βασικό πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΔΕΘ, ενώ αναφέρθηκε και στον σχεδιασμό έκτακτων επιδοτήσεων στα καύσιμα ανά δεκαπενθήμερο.
«Είναι μία παγκόσμια αναταραχή στην οποία δεν μπορεί να απαντήσει καμιά εθνική πολιτική», είπε, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι πολλά νοικοκυριά μας δοκιμάζονται».
Αναγνώρισε, πάντως, ότι «τα μέτρα τα οποία παίρνουμε ανακουφίζουν αλλά σίγουρα δεν θεραπεύουν», καθώς περιορίζουν τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης χωρίς να τις εξαλείφουν.
Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κάνει «ό,τι είναι καλύτερο» και ότι «τα αποθέματα από τη συνετή οικονομική μας πολιτική μας κάνουν συγκρατημένα αισιόδοξους».
Οι 90 προτεραιότητεςΣτην οικονομία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την εφαρμογή των φορολογικών παρεμβάσεων της ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις για την ενίσχυση αναπτυξιακών έργων, ιδιαίτερα στη μεταποίηση.
Στην εργασία, προβλέπονται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ στις αρχές του 2028, επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας και προστασία των εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες.
Στις υποδομές περιλαμβάνονται το Flyover της Θεσσαλονίκης και η παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ, ενώ στο στεγαστικό προωθούνται το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», η κοινωνική αντιπαροχή και η κατασκευή κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα.
Στην Παιδεία, δρομολογούνται η προετοιμασία για το Εθνικό Απολυτήριο, οι ανακαινίσεις ακόμη 500 σχολείων και η παράδοση φοιτητικών εστιών στο Πάντειο και στην Τρίπολη. Στην Υγεία, το βάρος πέφτει στην πρόληψη και στον σύμβουλο υγείας.
Για τη λειτουργία του κράτους, προβλέπονται αναβάθμιση της «Διαύγειας», διασύνδεση Πολεοδομιών και Κτηματολογίου και χρήση τεχνολογίας στις δικαστικές υποθέσεις και στους ελέγχους δόμησης.
Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η βελτίωση του 112, η επιτήρηση της κυκλοφορίας, νέα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, η ολοκλήρωση των θαλάσσιων πάρκων, ο πολεοδομικός σχεδιασμός και έργα για τη λειψυδρία.
Στην Άμυνα, μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», προγραμματίζονται η παραλαβή ακόμη επτά ελικοπτέρων Romeo και η παραγωγή ελληνικών drones.
Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:-Κρίσιμες κυβερνητικές προτεραιότητες ανά υπουργείο μέχρι το τέλος της τρέχουσας βουλευτικής περιόδου (εισηγήσεις των αρμοδίων υπουργών μετά από εισαγωγικές τοποθετήσεις από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας ‘Ακη Σκέρτσο),
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα: Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον,
-Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου: Κανόνες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, προστασία εργαζομένων στις πλατφόρμες, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2024/2831,
-Παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τη μετατροπή της Δικαστικής Αστυνομίας σε Σώμα Ασφαλείας,
-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση του νομοσχεδίου για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ,
-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο ερανιστικών νομοσχεδίων των υπουργείων τους».
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