Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε ολόγυμνη για εξώφυλλο περιοδικού φορώντας μόνο μαργαριταρένια σκουλαρίκια και γόβες
Η Μπέλα Χαντίντ πόζαρε ολόγυμνη για εξώφυλλο περιοδικού φορώντας μόνο μαργαριταρένια σκουλαρίκια και γόβες
Το 30χρονο έβαλε γόβες αξίας 1.600 δολαρίων
Μια ιδιαίτερα αποκαλυπτική φωτογράφιση έκανε η Μπέλα Χαντίντ για το νέο τεύχος περιοδικού, ποζάροντας ολόγυμνη στο εξώφυλλό του με μαργαριταρένια σκουλαρίκια και γόβες.
Το 30χρονο εμφανίζεται στο ασπρόμαυρο φύλλο του Harper’s Bazaar χωρίς ρούχα. Πιο συγκεκριμένα, πόζαρε με ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρίκια Chopard και γόβες Bottega Veneta. Τα παπούτσια, αξίας 1.600 δολαρίων, έχουν μυτερή γραμμή και επένδυση από δέρμα προβάτου, ενώ τα ξανθά μαλλιά της ήταν τραβηγμένα προς τα πίσω σε κότσο.
Δείτε το εξώφυλλο
Στη συνέντευξή της με τη διευθύντρια του περιοδικού, Σαμίρα Νασρ, η Χαντίντ μίλησε για το πώς αντιλαμβάνεται την επιτυχία, περιγράφοντας μια ζωή μακριά από τη δημοσιότητα και τους έντονους ρυθμούς της δουλειάς της. «Για μένα, επιτυχία μπορεί να είναι να ζω ήρεμα, σε μια μικρή πόλη, με έναν άντρα που αγαπώ, με το παιδί μου και τα ζώα μου» ανέφερε.
«Πάντα ήθελα να δημιουργήσω έναν φούρνο με προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, με λουλούδια, όπου τα πάντα θα προέρχονται από την κοινότητα. Θέλω να ασχολούμαι με πράγματα που γεμίζουν την ψυχή μου: να έχω ένα θερμοκήπιο για να καλλιεργώ φυτά, ένα εργαστήριο υαλουργίας και κεραμικής, καθώς και πολλά παιδιά, να γίνω μητέρα» πρόσθεσε.
Όπως εξήγησε το μοντέλο: «Δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ανέκαθεν, αλλά πλέον το επιθυμώ με πολύ μεγάλη ένταση. Η διαίσθησή μου μου το φωνάζει τόσο δυνατά».
Το τελευταίο διάστημα, η Χαντίντ έχει κάνει γνωστή τη σχέση της με τον Νέιθαν Λέισι, δημοσιεύοντας στις αρχές του μήνα φωτογραφίες τους. Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο σε αγώνα των Colorado Avalanche.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το 30χρονο εμφανίζεται στο ασπρόμαυρο φύλλο του Harper’s Bazaar χωρίς ρούχα. Πιο συγκεκριμένα, πόζαρε με ένα ζευγάρι μαργαριταρένια σκουλαρίκια Chopard και γόβες Bottega Veneta. Τα παπούτσια, αξίας 1.600 δολαρίων, έχουν μυτερή γραμμή και επένδυση από δέρμα προβάτου, ενώ τα ξανθά μαλλιά της ήταν τραβηγμένα προς τα πίσω σε κότσο.
Δείτε το εξώφυλλο
Naked Bella Hadid sizzles on Harper's Bazaar cover as she reveals health scare right before Victoria's Secret show https://t.co/J6mkMefbRJ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 23, 2026
«Πάντα ήθελα να δημιουργήσω έναν φούρνο με προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, με λουλούδια, όπου τα πάντα θα προέρχονται από την κοινότητα. Θέλω να ασχολούμαι με πράγματα που γεμίζουν την ψυχή μου: να έχω ένα θερμοκήπιο για να καλλιεργώ φυτά, ένα εργαστήριο υαλουργίας και κεραμικής, καθώς και πολλά παιδιά, να γίνω μητέρα» πρόσθεσε.
Όπως εξήγησε το μοντέλο: «Δεν ήταν κάτι που ονειρευόμουν ανέκαθεν, αλλά πλέον το επιθυμώ με πολύ μεγάλη ένταση. Η διαίσθησή μου μου το φωνάζει τόσο δυνατά».
Το τελευταίο διάστημα, η Χαντίντ έχει κάνει γνωστή τη σχέση της με τον Νέιθαν Λέισι, δημοσιεύοντας στις αρχές του μήνα φωτογραφίες τους. Μάλιστα, μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο σε αγώνα των Colorado Avalanche.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα