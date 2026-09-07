Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το σχέδιο για τρίτη τετραετία και ο ανοιχτός πόλεμος με Σαμαρά - Τα καρφιά σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ
Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Το σχέδιο για τρίτη τετραετία και ο ανοιχτός πόλεμος με Σαμαρά - Τα καρφιά σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ
Ο πρωθυπουργός επανέφερε το αφήγημα της «κυβέρνησης ηττημένων» με Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Δούκα, Κωνσταντοπούλου, ακόμα και Κουτσούμπα
Η εμφάνιση του Κυριάκου Μητσοτάκη για σχεδόν 3 ώρες στην αίθουσα του Βελλίδειου το μεσημέρι της Κυριακής έβαλε τον επίλογο στην τελευταία προεκλογική Νέα Δημοκρατία. Μια ΔΕΘ ήσυχη, χωρίς ιδιαίτερα πανηγυρικό τόνο, ούτε… αλλαλαγμούς του κοινού κατά το άκουσμα της εξαγγελίας των μέτρων που είναι αρκετά και σημαντικά. Ενδεχομένως, δεν απαντούν στο μέγεθος της προσδοκίας όλων, αλλά, όπως το έθεσε ο πρωθυπουργός, δεν υπάρχουν τα χρήματα για την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων χωρίς να τιναχθεί «η μπάνκα στον αέρα» και να τεθεί υπό αίρεση ο δημοσιονομικός σχεδιασμός.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε καθαρές πολιτικές απαντήσεις, αν και δεν μπήκε στην ουσία μιας επόμενης μετεκλογικής μέρας που μπορεί να βρει τη ΝΔ χωρίς αυτοδυναμία. Επέμεινε σε αυτό το αφήγημα, προτάσσοντας την ανάγκη η χώρα να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι σε μια περίοδο ταραγμένη, με μεγάλες δυσκολίες. Όμως δεν περιόρισε τις εξαγγελίες και την πολιτική του στρατηγική στην ικανοποίηση αιτημάτων στον δρόμο προς τις κάλπες της άνοιξης του 2027, αλλά έδωσε ορίζοντα για μια τρίτη τετραετία της ΝΔ.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής: δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη ΝΔ, εφόσον θα είναι πρώτο κόμμα, όπως προεξοφλείται. Και η ΝΔ έχει αρχηγό και πρωθυπουργό, τον ίδιον. Συζήτηση περί αυτού δεν χωρεί, όπως φάνηκε από τη σαφήνεια των διατυπώσεων του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος παράλληλα επανέφερε το αφήγημα της «κυβέρνησης ηττημένων» βάζοντας στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμα και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Αυτό το περίεργο σχήμα της αντιπολίτευσης που είχε περιγραφεί και ως «κυβέρνηση-κουρελού» θα είναι η αντιπαραβολή που θα χρησιμοποιήσει ως πρωθυπουργός, όσο η αντιπολίτευση αδυνατεί να περιγράψει μια πιο πειστική εναλλακτική διακυβέρνησης ως προς την προοπτική του σχήματος.
Ο κ. Σαμαράς σήκωσε το γάντι με δικό του βίντεο πριν καν ολοκληρωθεί η συνέντευξη Μητσοτάκη. «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό, με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ' την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία», είπε ο κ. Σαμαράς. «Θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και ταυτόχρονα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του φραπέ, του χασάπη, των Τεμπών, και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», υπογράμμισε. Είναι σαφής άλλωστε η στρατηγική Σαμαρά να εμφανιστεί ως ο γνήσιος εκφραστής μιας ευρύτερης της σημερινής ΝΔ παράταξης, την οποία περιγράφει ως ένα «μεταλλαγμένο κόμμα».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε καθαρές πολιτικές απαντήσεις, αν και δεν μπήκε στην ουσία μιας επόμενης μετεκλογικής μέρας που μπορεί να βρει τη ΝΔ χωρίς αυτοδυναμία. Επέμεινε σε αυτό το αφήγημα, προτάσσοντας την ανάγκη η χώρα να έχει σταθερό χέρι στο τιμόνι σε μια περίοδο ταραγμένη, με μεγάλες δυσκολίες. Όμως δεν περιόρισε τις εξαγγελίες και την πολιτική του στρατηγική στην ικανοποίηση αιτημάτων στον δρόμο προς τις κάλπες της άνοιξης του 2027, αλλά έδωσε ορίζοντα για μια τρίτη τετραετία της ΝΔ.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής: δεν υπάρχει κυβερνητική επιλογή χωρίς τη ΝΔ, εφόσον θα είναι πρώτο κόμμα, όπως προεξοφλείται. Και η ΝΔ έχει αρχηγό και πρωθυπουργό, τον ίδιον. Συζήτηση περί αυτού δεν χωρεί, όπως φάνηκε από τη σαφήνεια των διατυπώσεων του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος παράλληλα επανέφερε το αφήγημα της «κυβέρνησης ηττημένων» βάζοντας στο κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Χάρη Δούκα, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ακόμα και τον Δημήτρη Κουτσούμπα.
Αυτό το περίεργο σχήμα της αντιπολίτευσης που είχε περιγραφεί και ως «κυβέρνηση-κουρελού» θα είναι η αντιπαραβολή που θα χρησιμοποιήσει ως πρωθυπουργός, όσο η αντιπολίτευση αδυνατεί να περιγράψει μια πιο πειστική εναλλακτική διακυβέρνησης ως προς την προοπτική του σχήματος.
Ο εμφύλιος άρχισεΗ εμφάνιση Μητσοτάκη στη ΔΕΘ παράλληλα σηματοδότησε και την τυπική έναρξη του εμφυλίου με τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κινείται στην κατεύθυνση της δημιουργίας κόμματος. Με μια σκληρή πολιτικά διατύπωση, ο κ. Μητσοτάκης απέδωσε στον πρώην πρωθυπουργό «τεχνογνωσία» στο πώς να πλήξει την παράταξη. «Με αυτά που έχει πει ο κ. Σαμαράς που αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχθηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό, θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί καλύτερα την υστεροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ. Ελπίζω να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί την υστεροφημία του», είπε o κ. Μητσοτάκης.
@protothema.gr 🎥Μητσοτάκης για Αντώνη Σαμαρά : Διαθέτει τεχνογνωσία για το πως θα κάνει κακό στην παράταξη της ΝΔ #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο κ. Σαμαράς σήκωσε το γάντι με δικό του βίντεο πριν καν ολοκληρωθεί η συνέντευξη Μητσοτάκη. «Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει τη παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό, με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας απ' την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κ. Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του υστεροφημία», είπε ο κ. Σαμαράς. «Θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονείας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλίσεων, των δεκάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών που πήραν άσυλο και ταυτόχρονα του ΟΠΕΚΕΠΕ, του φραπέ, του χασάπη, των Τεμπών, και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», υπογράμμισε. Είναι σαφής άλλωστε η στρατηγική Σαμαρά να εμφανιστεί ως ο γνήσιος εκφραστής μιας ευρύτερης της σημερινής ΝΔ παράταξης, την οποία περιγράφει ως ένα «μεταλλαγμένο κόμμα».
Και ο κ. Μητσοτάκης όμως δεν αγνόησε την απάντηση Σαμαρά. Όταν σηκώθηκε από τη θέση του, ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους για τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού. «Η ΝΔ δεν είναι σήμερα παράταξη; Απ΄ ότι θυμάμαι ο ίδιος πήρε στις εκλογές 18%. Ωραία απόδοση!», είπε, θυμίζοντας την εκλογική επίδοση της ΝΔ στις πρώτες εκλογές του 2012.
Είναι προφανές ότι είμαστε στα πρώτα επεισόδιο ενός εμφυλίου πολέμου που θα είναι σκληρός. Πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου θέλησε αυτές τις μέρες να ανιχνεύσει το περιβάλλον σε νομούς της Βορείου Ελλάδος, πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Η εικόνα που πήραν άνθρωποι που βρέθηκαν επί τόπου είναι ότι υπάρχει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια σε πολλές κοινωνικές ομάδες και σε αρκετούς νομούς, με το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά να πλαγιοκοπεί. Ομοίως και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναπτύσσεται μια «μαγιά» στελεχών υπέρ του πρώην πρωθυπουργού, όπως ο Δημήτρης Πανοζάχος, ο Νίκος Καραγιαννακίδης, ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ο Κώστας Κιλτίδης, η Μάγδα Καρακόλη κ.α.
Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει να «καίγεται» να αντιπαρατεθεί μετωπικά με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου τις προτάσεις θα αποδομεί, ευελπιστώντας να προσελκύσει σε συνθήκες υψηλής πόλωσης κεντρώους ψηφοφόρους από τις τάξεις του. Άλλωστε και χθες απέρριψε τα περί δεξιάς στροφής της ΝΔ, παρά τη δεξιά στροφή σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι το κυβερνών κόμμα βαδίζει στις ίδιες ράγες με το 2019 και το 2023, οπότε και άθροιση γύρω της ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.
Είναι προφανές ότι είμαστε στα πρώτα επεισόδιο ενός εμφυλίου πολέμου που θα είναι σκληρός. Πάντως, το Μέγαρο Μαξίμου θέλησε αυτές τις μέρες να ανιχνεύσει το περιβάλλον σε νομούς της Βορείου Ελλάδος, πέρα από τις δημοσκοπήσεις. Η εικόνα που πήραν άνθρωποι που βρέθηκαν επί τόπου είναι ότι υπάρχει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια σε πολλές κοινωνικές ομάδες και σε αρκετούς νομούς, με το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά να πλαγιοκοπεί. Ομοίως και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναπτύσσεται μια «μαγιά» στελεχών υπέρ του πρώην πρωθυπουργού, όπως ο Δημήτρης Πανοζάχος, ο Νίκος Καραγιαννακίδης, ο Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, ο Κώστας Κιλτίδης, η Μάγδα Καρακόλη κ.α.
«Απέναντι» ο ΤσίπραςΠαράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε για ακόμη μια φορά ότι θα πορευτεί αντιπαραθετικά με τον κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας αιχμηρά ότι «τζάμπα πήγε το rebranding». «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», είπε, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης».
@protothema.gr ‼Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συνέντευξη Τύπου της ΔΕΘ, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. «Το 2014 ήταν σε καθεστώς αυταπάτης. Τώρα υπάρχει απάτη και κανονική εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών», είπε, ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας ότι για πρώτη φορά βλέπει «δύο κόμματα να διαγωνίζονται για πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης». #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει να «καίγεται» να αντιπαρατεθεί μετωπικά με το ΠΑΣΟΚ, του οποίου τις προτάσεις θα αποδομεί, ευελπιστώντας να προσελκύσει σε συνθήκες υψηλής πόλωσης κεντρώους ψηφοφόρους από τις τάξεις του. Άλλωστε και χθες απέρριψε τα περί δεξιάς στροφής της ΝΔ, παρά τη δεξιά στροφή σε όλη την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας ότι το κυβερνών κόμμα βαδίζει στις ίδιες ράγες με το 2019 και το 2023, οπότε και άθροιση γύρω της ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα