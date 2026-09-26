Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Δεν θα πρέπει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι οι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΤΝ μπορούν πράγματι να αυτορρυθμιστούν», ανέφερε – Τάχθηκε υπέρ της σύστασης διεθνούς φορέα που θα παρακολουθεί την εξέλιξή της