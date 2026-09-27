Μάγεψε η Άννα Βίσση τους χιλιάδες θεατές του ΟΑΚΑ: Η «ιπτάμενη» έναρξη, το εντυπωσιακό σόου και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη

Η τραγουδίστρια ερμήνευσε στη συνέχεια «Το Τρένο», αφιερώνοντάς το στον Γιώργο Μαζωνάκη, μπροστά στους συγκινημένους θεατές του ΟΑΚΑ.

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Ο πρώην μπασκεμπολίστας Νίκος Φιλίππου με τη σύζυγό του Ο Βασίλειος Κωστέτσος Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος



Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού Ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη Από αριστερά ο σκηνοθέτης Αντώνης Καλογρίδης και ο Ραφαήλ Σουλιώτης

Η Ρόζμαρι Χατζηιωάννου και η Κατερίνα Λαναρά Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος



Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μίλησε για τη σημασία της συγκεκριμένης βραδιάς και ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του. «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» είπε.Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, θυμίζοντας πως είχε υποσχεθεί στους θαυμαστές της ότι θα πραγματοποιούσε τη συγκεκριμένη συναυλία: «Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi. Η μουσικός έγινε ευρύτερα γνωστή το 2009, όταν είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». Η παρουσία της αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις που είχαν προγραμματιστεί για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Άννα Βίσση έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η στιγμή προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ στα μάτριξ του σταδίου εμφανίστηκε η εικόνα του τραγουδιστή.Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην καλλιτεχνική του παρουσία, μιλώντας για την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος. «Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση» είπε.Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για την πορεία του τραγουδιστή και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό: «Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας».Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόωρη απώλειά του, εκφράζοντας την ευχή να μπορούσε να αντιληφθεί την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος μετά τον θάνατό του: «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στο τραγούδι που ακολούθησε, συνδέοντας τη στιγμή με την ημέρα της συναυλίας. «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν» δήλωσε. Αμέσως μετά ερμήνευσε το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», με τους θεατές να τραγουδούν μαζί της.Η αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίστηκε, καθώς η Άννα Βίσση αποκάλυψε πως επέλεξε να του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα. «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”» δήλωσε.Παρά την προσέλευση δεκάδων χιλιάδων θεατών και το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατούσε στο στάδιο, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Θεατές που είχαν εισιτήριο για την αρένα διαμαρτυρήθηκαν, καθώς, όπως υποστήριξαν, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στον χώρο λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ενώ η συναυλία είχε ήδη αρχίσει. Ομάδα θεατών άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «αίσχος, αίσχος», με βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους και δημοσιεύτηκαν στα social media να αποτυπώνουν την κατάσταση που επικράτησε στο συγκεκριμένο σημείο.Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές είχαν συστήσει στο κοινό να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς και από το ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές ήταν ο Ηλεκτρικός, καθώς ο σταθμός «Ειρήνη» βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου. Για τη διευκόλυνση των θεατών, η ΣΤΑΣΥ είχε ανακοινώσει την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10.Μετά το τέλος της συναυλίας η αποχώρηση του κόσμου ήταν μαζική. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται πλήθος θεατών με αδιάβροχα να έχει κατακλύσει την αποβάθρα του σταθμού, περιμένοντας να επιβιβαστεί στον Ηλεκτρικό.