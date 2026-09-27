Μάγεψε η Άννα Βίσση τους χιλιάδες θεατές του ΟΑΚΑ: Η «ιπτάμενη» έναρξη, το εντυπωσιακό σόου και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
Μάγεψε η Άννα Βίσση τους χιλιάδες θεατές του ΟΑΚΑ: Η «ιπτάμενη» έναρξη, το εντυπωσιακό σόου και η συγκινητική αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
Η απόλυτη σταρ πραγματοποίησε μία συναυλία υπερθέαμα - Οι μεγάλες επιτυχίες, η εμφάνιση της Orianthi και οι διαμαρτυρίες από τους θεατές που δεν μπορούσαν να μπουν στην αρένα
Μια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, εντυπωσιακά σκηνικά και στιγμές συγκίνησης ετοίμασε η Άννα Βίσση για τους θαυμαστές της που βρέθηκαν στη sold out συναυλία της στο ΟΑΚΑ.
Περισσότεροι από 95.000 θεατές έδωσαν το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο στάδιο, παρά τη βροχή που σημειώθηκε στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν το μεγάλο μουσικό σόου της τραγουδίστριας.
Λίγο πριν από την έναρξη, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία πόζαρε χαμογελαστή και έκανε το σήμα της νίκης, ενώ βρισκόταν πάνω στην ειδική σκηνική κατασκευή που λίγη ώρα αργότερα θα την οδηγούσε στη σκηνή του ΟΑΚΑ.
Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, με το κοινό να καταφθάνει από νωρίς στον χώρο. Η βροχή που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα δεν απέτρεψε τους θεατές, οι οποίοι έφτασαν στο στάδιο κρατώντας ομπρέλες και φορώντας αδιάβροχα, περιμένοντας την έναρξη της συναυλίας. Περίπου στις 20:00 ξεκίνησε το pre-show, με τον DJ Argy (Αργύρη Θεοφίλη). Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός έχει συνεργαστεί με την Άννα Βίσση και το καλοκαίρι κυκλοφόρησαν μαζί το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».
Με το «Αιγαίο» να σηματοδοτεί την έναρξη της συναυλίας, η τραγουδίστρια συνέχισε με γνωστές επιτυχίες της, ανάμεσά τους τα «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που».
Απευθυνόμενη στο κοινό, η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στο άγχος της πριν από τη μεγάλη εμφάνιση και στην υποδοχή που της επιφύλαξαν οι θεατές: «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος».
Περισσότεροι από 95.000 θεατές έδωσαν το «παρών» το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στο στάδιο, παρά τη βροχή που σημειώθηκε στην Αθήνα, για να παρακολουθήσουν το μεγάλο μουσικό σόου της τραγουδίστριας.
Λίγο πριν από την έναρξη, η τραγουδίστρια έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στη φωτογραφία πόζαρε χαμογελαστή και έκανε το σήμα της νίκης, ενώ βρισκόταν πάνω στην ειδική σκηνική κατασκευή που λίγη ώρα αργότερα θα την οδηγούσε στη σκηνή του ΟΑΚΑ.
Οι πόρτες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00, με το κοινό να καταφθάνει από νωρίς στον χώρο. Η βροχή που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Αθήνα δεν απέτρεψε τους θεατές, οι οποίοι έφτασαν στο στάδιο κρατώντας ομπρέλες και φορώντας αδιάβροχα, περιμένοντας την έναρξη της συναυλίας. Περίπου στις 20:00 ξεκίνησε το pre-show, με τον DJ Argy (Αργύρη Θεοφίλη). Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας DJ και παραγωγός έχει συνεργαστεί με την Άννα Βίσση και το καλοκαίρι κυκλοφόρησαν μαζί το ντουέτο «Όλο πιο πάνω».
Η θεαματική είσοδος και τα πρώτα τραγούδιαΗ Άννα Βίσση κατέβηκε στη σκηνή μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη κυκλική κατασκευή, φορώντας μια ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα. Η εμφάνισή της προκάλεσε ενθουσιασμό στους θεατές, που την υποδέχτηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα.
Με το «Αιγαίο» να σηματοδοτεί την έναρξη της συναυλίας, η τραγουδίστρια συνέχισε με γνωστές επιτυχίες της, ανάμεσά τους τα «Αγάπη υπερβολική» και «Σε περίπτωση που».
Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια μίλησε για τη σημασία της συγκεκριμένης βραδιάς και ευχαρίστησε τον κόσμο για την παρουσία του. «Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί» είπε.
Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, θυμίζοντας πως είχε υποσχεθεί στους θαυμαστές της ότι θα πραγματοποιούσε τη συγκεκριμένη συναυλία: «Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».
Η Orianthi στη σκηνή του ΟΑΚΑ
Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi. Η μουσικός έγινε ευρύτερα γνωστή το 2009, όταν είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». Η παρουσία της αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις που είχαν προγραμματιστεί για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Η αφιέρωση στον Γιώργο Μαζωνάκη
Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Άννα Βίσση έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η στιγμή προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ στα μάτριξ του σταδίου εμφανίστηκε η εικόνα του τραγουδιστή.
Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην καλλιτεχνική του παρουσία, μιλώντας για την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος. «Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση» είπε.
Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για την πορεία του τραγουδιστή και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό: «Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας».
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόωρη απώλειά του, εκφράζοντας την ευχή να μπορούσε να αντιληφθεί την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος μετά τον θάνατό του: «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».
Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στο τραγούδι που ακολούθησε, συνδέοντας τη στιγμή με την ημέρα της συναυλίας. «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν» δήλωσε. Αμέσως μετά ερμήνευσε το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», με τους θεατές να τραγουδούν μαζί της.
Η αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίστηκε, καθώς η Άννα Βίσση αποκάλυψε πως επέλεξε να του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα. «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”» δήλωσε. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε στη συνέχεια «Το Τρένο», αφιερώνοντάς το στον Γιώργο Μαζωνάκη, μπροστά στους συγκινημένους θεατές του ΟΑΚΑ.
Οι διαμαρτυρίες στην arena
Παρά την προσέλευση δεκάδων χιλιάδων θεατών και το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατούσε στο στάδιο, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Θεατές που είχαν εισιτήριο για την αρένα διαμαρτυρήθηκαν, καθώς, όπως υποστήριξαν, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στον χώρο λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ενώ η συναυλία είχε ήδη αρχίσει. Ομάδα θεατών άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «αίσχος, αίσχος», με βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους και δημοσιεύτηκαν στα social media να αποτυπώνουν την κατάσταση που επικράτησε στο συγκεκριμένο σημείο.
Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού παρέμενε στις θέσεις του, παρακολουθώντας τη συναυλία και τις ερμηνείες της Άννας Βίσση. Η Άννα Βίσση συνέχισε το πρόγραμμά της για περίπου τρεις ώρες, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της και έχοντας απέναντί της ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ.
Μια ξεχωριστή στιγμή έζησαν οι χιλιάδες θεατές, όταν η τραγουδίστρια «συνάντησε» επί σκηνής τον νεότερο εαυτό της. Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, η σημερινή Άννα Βίσση βρέθηκε απέναντι στην «Αννούλα» της δεκαετίας του 1970. Τότε, η τραγουδίστρια ήταν περίπου 17 ετών και εμφανίστηκε σε ασπρόμαυρο τηλεοπτικό πλάνο στο ΡΙΚ της Κύπρου, τραγουδώντας και παίζοντας πιάνο.
Η συνομιλία ανάμεσα στις δύο εκδοχές της τραγουδίστριας προκάλεσε συγκίνηση αλλά και γέλιο στο κοινό, καθώς η έφηβη «Αννούλα» σχολίαζε με χιούμορ τη σημερινή εμφάνιση της Άννας Βίσση. «Τι έκανες στα μαλλιά μου;», ρώτησε η μικρή Άννα ανοίγοντας τον διάλογο με τον μελλοντικό εαυτό της.
Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε από την ηλικία και τη μέχρι τότε πορεία της τραγουδίστριας, με την έφηβη Βίσση να δείχνει έκπληκτη από το γεγονός ότι η ίδια εξακολουθεί να τραγουδά. «Τι έτος έχετε;» ακούστηκε από την οθόνη και η Άννα Βίσση απάντησε «2026». «Και ακόμη τραγουδάς; Πονάει ο λαιμός μου και μόνο που το σκέφτομαι» σχολίασε εντυπωσιασμένη η έφηβη Αννούλα με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.
Οι celebrities που πήγαν στη συναυλία
Από τη μεγάλη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πολλοί Έλληνες celebrities, που διασκέδασαν στη συναυλία της «απόλυτης» σταρ. Ανάμεσά τους, Αθηνά Οικονομάκου, Κωνσταντίνος Βασάλος, Μελίνα Ασλανίδου, Βασίλειος Κωστέτσος και Μαρία Σολωμού.
Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές είχαν συστήσει στο κοινό να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς και από το ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές ήταν ο Ηλεκτρικός, καθώς ο σταθμός «Ειρήνη» βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου. Για τη διευκόλυνση των θεατών, η ΣΤΑΣΥ είχε ανακοινώσει την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10.
Μετά το τέλος της συναυλίας η αποχώρηση του κόσμου ήταν μαζική. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται πλήθος θεατών με αδιάβροχα να έχει κατακλύσει την αποβάθρα του σταθμού, περιμένοντας να επιβιβαστεί στον Ηλεκτρικό.
Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση από τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στη μεγάλη εμφάνιση στο ΟΑΚΑ, θυμίζοντας πως είχε υποσχεθεί στους θαυμαστές της ότι θα πραγματοποιούσε τη συγκεκριμένη συναυλία: «Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι; Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου».
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Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή της Ελληνοαυστραλής κιθαρίστριας Orianthi. Η μουσικός έγινε ευρύτερα γνωστή το 2009, όταν είχε επιλεγεί από τον Μάικλ Τζάκσον για τις συναυλίες «This Is It». Η παρουσία της αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις που είχαν προγραμματιστεί για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
@michaliskp
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Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η Άννα Βίσση έκανε ειδική αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η στιγμή προκάλεσε έντονη συγκίνηση, με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, ενώ στα μάτριξ του σταδίου εμφανίστηκε η εικόνα του τραγουδιστή.
Η Άννα Βίσση αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην καλλιτεχνική του παρουσία, μιλώντας για την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος. «Μην μου πείτε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν η εξαίρεση» είπε.
Στη συνέχεια, εμφανώς συγκινημένη, μίλησε για την πορεία του τραγουδιστή και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να ξεχωρίσει και να αγαπηθεί από το κοινό: «Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Την πρώτη φορά ήμουν σοκαρισμένη, συνειδητοποιώντας το. Σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας».
Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην πρόωρη απώλειά του, εκφράζοντας την ευχή να μπορούσε να αντιληφθεί την αγάπη που του έδειξε ο κόσμος μετά τον θάνατό του: «Έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα. Μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλουσε μετά τον θάνατό του».
Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση κάλεσε το κοινό να συμμετάσχει στο τραγούδι που ακολούθησε, συνδέοντας τη στιγμή με την ημέρα της συναυλίας. «Από εδώ και πέρα ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα γιορτάζουν» δήλωσε. Αμέσως μετά ερμήνευσε το «Κάθε βράδυ του Σαββάτου», με τους θεατές να τραγουδούν μαζί της.
Η αναφορά της στον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίστηκε, καθώς η Άννα Βίσση αποκάλυψε πως επέλεξε να του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα. «Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Ένα τραγούδι δικό μου, “Το Τρένο”» δήλωσε. Η τραγουδίστρια ερμήνευσε στη συνέχεια «Το Τρένο», αφιερώνοντάς το στον Γιώργο Μαζωνάκη, μπροστά στους συγκινημένους θεατές του ΟΑΚΑ.
Οι διαμαρτυρίες στην arena
Παρά την προσέλευση δεκάδων χιλιάδων θεατών και το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατούσε στο στάδιο, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Θεατές που είχαν εισιτήριο για την αρένα διαμαρτυρήθηκαν, καθώς, όπως υποστήριξαν, δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στον χώρο λόγω της μεγάλης προσέλευσης του κόσμου. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν ενώ η συναυλία είχε ήδη αρχίσει. Ομάδα θεατών άρχισε να φωνάζει ρυθμικά «αίσχος, αίσχος», με βίντεο που καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους και δημοσιεύτηκαν στα social media να αποτυπώνουν την κατάσταση που επικράτησε στο συγκεκριμένο σημείο.
Την ίδια ώρα, το μεγαλύτερο μέρος του κοινού παρέμενε στις θέσεις του, παρακολουθώντας τη συναυλία και τις ερμηνείες της Άννας Βίσση. Η Άννα Βίσση συνέχισε το πρόγραμμά της για περίπου τρεις ώρες, παρουσιάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου της και έχοντας απέναντί της ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ.
Η συνομιλία ανάμεσα στις δύο εκδοχές της τραγουδίστριας προκάλεσε συγκίνηση αλλά και γέλιο στο κοινό, καθώς η έφηβη «Αννούλα» σχολίαζε με χιούμορ τη σημερινή εμφάνιση της Άννας Βίσση. «Τι έκανες στα μαλλιά μου;», ρώτησε η μικρή Άννα ανοίγοντας τον διάλογο με τον μελλοντικό εαυτό της.
Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε από την ηλικία και τη μέχρι τότε πορεία της τραγουδίστριας, με την έφηβη Βίσση να δείχνει έκπληκτη από το γεγονός ότι η ίδια εξακολουθεί να τραγουδά. «Τι έτος έχετε;» ακούστηκε από την οθόνη και η Άννα Βίσση απάντησε «2026». «Και ακόμη τραγουδάς; Πονάει ο λαιμός μου και μόνο που το σκέφτομαι» σχολίασε εντυπωσιασμένη η έφηβη Αννούλα με το κοινό να ξεσπά σε γέλια.
@marinafn
Όταν η Άννα συνάντησε την Βίσση 53 χρόνια μετά 🥹😭 AI in its purest form • #oaka #vissi #annavissi #vission #ανναβισση♬ original sound - Marina
@giorgosgoulass ♬ original sound - Giorgos Goulass
@b1llms
Κόντρα, Άννα Βίσση, ΟΑΚΑ, 26/09/2026 #annavissi #fannatics @annavissiofficial♬ πρωτότυπος ήχος - B1llMs
@musicboxlivegr
Παραλύω ~ Άννα Βίσση📍OAKA #annavissi #anna #vissi #oaka #livemusic♬ original sound - Music Box Live
Από τη μεγάλη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πολλοί Έλληνες celebrities, που διασκέδασαν στη συναυλία της «απόλυτης» σταρ. Ανάμεσά τους, Αθηνά Οικονομάκου, Κωνσταντίνος Βασάλος, Μελίνα Ασλανίδου, Βασίλειος Κωστέτσος και Μαρία Σολωμού.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Λόγω της αυξημένης προσέλευσης, οι διοργανωτές είχαν συστήσει στο κοινό να προτιμήσει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση προς και από το ΟΑΚΑ. Μία από τις πιο άμεσες επιλογές ήταν ο Ηλεκτρικός, καθώς ο σταθμός «Ειρήνη» βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις του σταδίου. Για τη διευκόλυνση των θεατών, η ΣΤΑΣΥ είχε ανακοινώσει την παράταση της λειτουργίας της Γραμμής 1 έως τις 02:10.
Μετά το τέλος της συναυλίας η αποχώρηση του κόσμου ήταν μαζική. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφεται πλήθος θεατών με αδιάβροχα να έχει κατακλύσει την αποβάθρα του σταθμού, περιμένοντας να επιβιβαστεί στον Ηλεκτρικό.
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