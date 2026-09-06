«Συμφωνία προόδου και ευημερίας»: Oρίζοντα τρίτης τετραετίας περιέγραψε ο Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ με μέτρα για κρίσιμες κοινωνικές ομάδες

O πρωθυπουργός αφιέρωσε χθες στον Αλέξη Τσίπρα τον στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω» και επέμεινε ότι αντίπαλος της ΝΔ στις κάλπες θα είναι μόνο τα προβλήματα των πολιτών