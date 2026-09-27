Φωτεινή Αθερίδου: Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις πανικού, άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ
Φωτεινή Αθερίδου: Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις πανικού, άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ
Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές στη μητέρα, έχω πέσει σε αυτή τη λούπα, είπε η ηθοποιός
Στις κρίσεις πανικού και τον τρόπο με τον οποίο έχει μάθει να τις διαχειρίζεται αναφέρθηκε η Φωτεινή Αθερίδου, δηλώνοντας πως κάποια στιγμή άφησε τον εαυτό της «να φοβηθεί πάρα πολύ».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις ενοχές της ως μητέρα και την καθημερινότητα με τους δύο γιους της.
Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να διαχειρίζεται πλέον τις κρίσεις πανικού, η Φωτεινή Αθερίδου εξήγησε πώς αντιμετώπισε τον φόβο και πώς αυτή η εμπειρία την έκανε να αισθανθεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση: «Τις κρίσεις πανικού έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι την ένταση του φόβου σου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι’ αυτό. Οπότε αυτή η νίκη με έκανε να πω "εντάξει Φωτεινή έκανες αυτό". Έχω φτάσει σε ένα σημείο, που αν μου πεις "δεν μπορείς να το κάνεις αυτό" λέω "μπορώ"».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τις ενοχές που μπορεί να δημιουργεί στη μητέρα ο κοινωνικός ρόλος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι και η ίδια έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση: «Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές τη μητέρα. Φυσικά και έχω πέσει σε αυτή τη λούπα. Φυσικά κι έχω τεράστιες ενοχές κι ακόμα θα νιώσω σε στιγμές. Πάνω από όλα όμως, είμαι αυτό που είμαι και θέλω να προσπαθήσω να είμαι αυτό που είμαι και ό,τι γίνει».
Στη συνέχεια, η Φωτεινή Αθερίδου περιέγραψε τη σχέση που έχει με τους δύο γιους της και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί μια πιο χαλαρή στάση: «Με τα παιδιά μου θα έλεγα ότι είμαι αρκετά διασκεδαστική, με την έννοια ότι παίζουμε αρκετά, γελάμε πάρα πολύ, ειδικά με τον Θοδωρή που είναι μεγάλος. Προσπαθώ να μην είμαι απόλυτη και αφοριστική. Με δυο αγόρια και σε αυτή την ηλικία, πολλές φορές χρειάζεται να επιβληθώ με τρόπους που μετά χάνω τη μπάλα και μετά λέω, “γιατί το έκανες αυτό, γιατί φώναξες;”».
Όσο για τον πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη και τον ρόλο του ως παππούς, είπε: «Ο μπαμπάς μου ως παππούς είναι υπερβολικά ελαστικός. Φοβάται, οπότε δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Θέλει να είμαι εγώ δίπλα ή ο μπαμπάς τους, και να τα βλέπει εκ του ασφαλούς. Δεν θα τον αφήσεις δηλαδή μόνο του με τα παιδιά και θα φύγεις».
Σε άλλο σημείο, η Φωτεινή Αθερίδου εξήγησε τον λόγο που στα παιδικά της χρόνια απέφευγε να μιλά στους συμμαθητές της για το επάγγελμα του πατέρα της: «Όταν ήμουν μικρή έλεγα ότι ο μπαμπάς μου είναι υδραυλικός γιατί με ρωτούσαν διάφορα χαζά τα παιδιά, και ντρεπόμουν. Ένιωθα άσχημα. Όταν είσαι μικρός, δε θες να διαφέρεις καθόλου».
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» που προβλήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις ενοχές της ως μητέρα και την καθημερινότητα με τους δύο γιους της.
Αναφερόμενη στον τρόπο με τον οποίο έχει καταφέρει να διαχειρίζεται πλέον τις κρίσεις πανικού, η Φωτεινή Αθερίδου εξήγησε πώς αντιμετώπισε τον φόβο και πώς αυτή η εμπειρία την έκανε να αισθανθεί μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση: «Τις κρίσεις πανικού έχω μάθει να τις διαχειρίζομαι. Όταν παθαίνεις κρίσεις πανικού συνέχεια, φοβάσαι την ένταση του φόβου σου. Οπότε άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ και δεν έκανα κάτι γι’ αυτό. Οπότε αυτή η νίκη με έκανε να πω "εντάξει Φωτεινή έκανες αυτό". Έχω φτάσει σε ένα σημείο, που αν μου πεις "δεν μπορείς να το κάνεις αυτό" λέω "μπορώ"».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τις ενοχές που μπορεί να δημιουργεί στη μητέρα ο κοινωνικός ρόλος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι και η ίδια έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση: «Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές τη μητέρα. Φυσικά και έχω πέσει σε αυτή τη λούπα. Φυσικά κι έχω τεράστιες ενοχές κι ακόμα θα νιώσω σε στιγμές. Πάνω από όλα όμως, είμαι αυτό που είμαι και θέλω να προσπαθήσω να είμαι αυτό που είμαι και ό,τι γίνει».
Στη συνέχεια, η Φωτεινή Αθερίδου περιέγραψε τη σχέση που έχει με τους δύο γιους της και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί μια πιο χαλαρή στάση: «Με τα παιδιά μου θα έλεγα ότι είμαι αρκετά διασκεδαστική, με την έννοια ότι παίζουμε αρκετά, γελάμε πάρα πολύ, ειδικά με τον Θοδωρή που είναι μεγάλος. Προσπαθώ να μην είμαι απόλυτη και αφοριστική. Με δυο αγόρια και σε αυτή την ηλικία, πολλές φορές χρειάζεται να επιβληθώ με τρόπους που μετά χάνω τη μπάλα και μετά λέω, “γιατί το έκανες αυτό, γιατί φώναξες;”».
Όσο για τον πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη και τον ρόλο του ως παππούς, είπε: «Ο μπαμπάς μου ως παππούς είναι υπερβολικά ελαστικός. Φοβάται, οπότε δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Θέλει να είμαι εγώ δίπλα ή ο μπαμπάς τους, και να τα βλέπει εκ του ασφαλούς. Δεν θα τον αφήσεις δηλαδή μόνο του με τα παιδιά και θα φύγεις».
Σε άλλο σημείο, η Φωτεινή Αθερίδου εξήγησε τον λόγο που στα παιδικά της χρόνια απέφευγε να μιλά στους συμμαθητές της για το επάγγελμα του πατέρα της: «Όταν ήμουν μικρή έλεγα ότι ο μπαμπάς μου είναι υδραυλικός γιατί με ρωτούσαν διάφορα χαζά τα παιδιά, και ντρεπόμουν. Ένιωθα άσχημα. Όταν είσαι μικρός, δε θες να διαφέρεις καθόλου».
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