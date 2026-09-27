Φωτεινή Αθερίδου: Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις πανικού, άφησα τον εαυτό μου να φοβηθεί πάρα πολύ

Στις

Όσο για τις ενοχές που μπορεί να δημιουργεί στη μητέρα ο κοινωνικός ρόλος, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι και η ίδια έχει βρεθεί σε αυτή τη θέση: «

».

Στη συνέχεια, η

Φωτεινή Αθερίδου περιέγραψε τη

σχέση που έχει με τους δύο γιους της και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να διατηρεί μια πιο χαλαρή στάση:

«

”».

Όσο για τον πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη και τον ρόλο του ως παππούς,

είπε

:

«

».

Σε άλλο σημείο, η

Φωτεινή Αθερίδου

εξήγησε τον λόγο που σ

τα παιδικά της χρόνια απέφευγε να μιλά στους συμμαθητές της για το επάγγελμα του πατέρα της:

«

».

Η κοινωνία φορτώνει τεράστιες ενοχές τη μητέρα. Φυσικά και έχω πέσει σε αυτή τη λούπα. Φυσικά κι έχω τεράστιες ενοχές κι ακόμα θα νιώσω σε στιγμές. Πάνω από όλα όμως, είμαι αυτό που είμαι και θέλω να προσπαθήσω να είμαι αυτό που είμαι και ό,τι γίνειΜε τα παιδιά μου θα έλεγα ότι είμαι αρκετά διασκεδαστική, με την έννοια ότι παίζουμε αρκετά, γελάμε πάρα πολύ, ειδικά με τον Θοδωρή που είναι μεγάλος. Προσπαθώ να μην είμαι απόλυτη και αφοριστική. Με δυο αγόρια και σε αυτή την ηλικία, πολλές φορές χρειάζεται να επιβληθώ με τρόπους που μετά χάνω τη μπάλα και μετά λέω, “γιατί το έκανες αυτό, γιατί φώναξες;Ο μπαμπάς μου ως παππούς είναι υπερβολικά ελαστικός. Φοβάται, οπότε δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Θέλει να είμαι εγώ δίπλα ή ο μπαμπάς τους, και να τα βλέπει εκ του ασφαλούς. Δεν θα τον αφήσεις δηλαδή μόνο του με τα παιδιά και θα φύγειςΌταν ήμουν μικρή έλεγα ότι ο μπαμπάς μου είναι υδραυλικός γιατί με ρωτούσαν διάφορα χαζά τα παιδιά, και ντρεπόμουν. Ένιωθα άσχημα. Όταν είσαι μικρός, δε θες να διαφέρεις καθόλου