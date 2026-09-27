Έφθασαν στις ΗΠΑ τα δύο γιγαντιαία πάντα που έστειλε η Κίνα

A chartered FedEx cargo plane carrying a pair of Chinese giant pandas, Ping Ping and Fu Shuang, landed in Atlanta in the southeastern United States on Sunday morning. #GiantPanda #PingPing #FuShuang #ZooAtlanta #PandaConservation #China pic.twitter.com/3hfTgNT1hA — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2026

Εν όψει της άφιξής τους, ο ζωολογικός κήπος της Ατλάντας ανακαίνισε τις εγκαταστάσεις του για τα πάντα και σύστησε μια ειδική ομάδα για τη φροντίδα τους.Επιπλέον, διασφάλισε έναν σταθερό και μακροπρόθεσμο εφοδιασμό της σε μπαμπού, που καλλιεργείται τοπικά στην Ατλάντα, τα κλίμα της οποίας είναι παρόμοιο με εκείνο της Τσενγκντού.