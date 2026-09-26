Ποιοι celebrities πήγαν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
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ΟΑΚΑ Άννα Βίσση

Ποιοι celebrities πήγαν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, άνθρωποι του θεάματος και αθλητές έσπευσαν να απολαύσουν τη δημοφιλή τραγουδίστρια

Ποιοι celebrities πήγαν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, δείτε φωτογραφίες
64 ΣΧΟΛΙΑ
Πλήθος κόσμου έφτασε από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (26/9) στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση.  Οι πόρτες άνοιξαν στις 17:00, ενώ το pre-show ξεκίνησε περίπου στις 20:00.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00 και άνοιξε το πρόγραμμα της με το τραγούδι «Αιγαίο».

Από τη μεγάλη βραδιά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και πολλοί Έλληνες celebrities, που διασκέδασαν στη συναυλία της «απόλυτης» Ελληνίδας σταρ.

Ανάμεσά τους, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Βασίλειος Κωστέτσος, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, η Μαρία Σολωμού και η Ανδρομάχη.

Δείτε φωτογραφίες:

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Αθηνά Οικονομάκου - Κωνσταντίνος Βασάλος
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Ο πρώην μπασκεμπολίστας Νίκος Φιλίππου με τη σύζυγό του
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Ο Βασίλειος Κωστέτσος
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Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος

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Η ηθοποιός Μαρία Σολωμού
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Ο ηθοποιός Αργύρης Πανταζάρας
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Η τραγουδίστρια Ανδρομάχη
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Από αριστερά ο σκηνοθέτης Αντώνης Καλογρίδης και ο Ραφαήλ Σουλιώτης
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Η Ρόζμαρι Χατζηιωάννου και η Κατερίνα Λαναρά
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Ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος
64 ΣΧΟΛΙΑ

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