Το ξέσπασμα του αδελφού της Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στην Ηγουμενίτσα: Υπάρχουν αδύναμοι άνδρες που δεν αποδέχονται ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Χαράλαμπος Ασημακόπουλος (@charalampos_asim)

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Για αδύναμους άνδρες που «δεν αποδέχονται την ελευθερία των γυναικών και ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους», μιλά σε σε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε στγην Ηγουμενίτσα.Όπως λέει ο ίδιος, μία εβδομάδα που πέρασε από το τραγικό συμβάν «ήταν μία, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη».Προσθέτει ότι «είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει».Εξηγεί ακόμη: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας.. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκότανε.» Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο.. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».Ο 25χρονος Χαράλαμπος καταλήγει λέγοντας ότι «η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».Υπενθυμίζεται ότι ο καθ’ ομολογίαν δράστης ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να συναντήσει την Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα. Πάνω του είχε ένα μαχαίρι με τον οποίο την χτύπησε τουλάχιστον επτά φορές στην πίσω πλευρά του σώματός της επιφέροντας τον θάνατο. Τρία από τα τραύματα ήταν ιδιαίτερα βαθιά.