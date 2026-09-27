Η Σοφία Καρβέλα ήρθε από τις ΗΠΑ στην Αθήνα για ένα βράδυ για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της στο ΟΑΚΑ

Μετά την ολοκλήρωση του σόου, η κόρη της Άννας Βίσση δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στα social media, με την ίδια να ποζάρει σε έναν καθρέφτη. «Τα λέμε, τι βραδιά» σημείωσε, εκφράζοντας έτσι τα συναισθήματά της για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της.