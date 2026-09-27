Η Σοφία Καρβέλα ήρθε από τις ΗΠΑ στην Αθήνα για ένα βράδυ για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της στο ΟΑΚΑ
Η Σοφία Καρβέλα ήρθε από τις ΗΠΑ στην Αθήνα για ένα βράδυ για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της στο ΟΑΚΑ
Η κόρη της Άννας Βίσση παρακολούθησε το σόου από την αρένα του Ολυμπιακού Σταδίου
Για ένα βράδυ βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα στην Αθήνα για να παρακολουθήσει από κοντά τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της, Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.
Η Σοφία Καρβέλα, που ζει μόνιμα στην Αμερική, ταξίδεψε στην Ελλάδα λόγω της προγραμματισμένης εμφάνισης της μητέρας της, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Μέσα από αναρτήσεις που έκανε στο Instagram η κόρη της τραγουδίστριας, μοιράστηκε αρχικά μία εικόνα από την προετοιμασία της σημειώνοντας: «στην πατρίδα για τη μητέρα μου», ενώ σε άλλη εικόνα που παρουσίαζε το look της για τη συναυλία έγραψε: «Για ένα βράδυ στην Αθήνα».
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Σοφία Καρβέλα έκανε ένα Instagram story με την Άννα Βίσση στη σκηνή, ενώ ερμήνευε το «Παραλύω».
Σε άλλες εικόνες, η Σοφία Καρβέλα εμφανίζεται στην αρένα του σταδίου με την παρέα της, επιλέγοντας για την περίσταση ένα κόκκινο σακάκι, λευκό T-shirt και έντονα κοσμήματα.
Η Σοφία Καρβέλα, που ζει μόνιμα στην Αμερική, ταξίδεψε στην Ελλάδα λόγω της προγραμματισμένης εμφάνισης της μητέρας της, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Μέσα από αναρτήσεις που έκανε στο Instagram η κόρη της τραγουδίστριας, μοιράστηκε αρχικά μία εικόνα από την προετοιμασία της σημειώνοντας: «στην πατρίδα για τη μητέρα μου», ενώ σε άλλη εικόνα που παρουσίαζε το look της για τη συναυλία έγραψε: «Για ένα βράδυ στην Αθήνα».
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, η Σοφία Καρβέλα έκανε ένα Instagram story με την Άννα Βίσση στη σκηνή, ενώ ερμήνευε το «Παραλύω».
Μετά την ολοκλήρωση του σόου, η κόρη της Άννας Βίσση δημοσίευσε ένα ακόμη βίντεο στα social media, με την ίδια να ποζάρει σε έναν καθρέφτη. «Τα λέμε, τι βραδιά» σημείωσε, εκφράζοντας έτσι τα συναισθήματά της για τη μεγάλη συναυλία της μητέρας της.
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