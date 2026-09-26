Οκτώβριος με βαριά διπλωματική ατζέντα για την Ελλάδα: Η προεδρία του ΟΗΕ, η Τουρκία και η κρίσιμη διαδοχή ΓΓ

Η Αθήνα καλείται να διαχειριστεί κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις, τη διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τις εντάσεις με την Τουρκία και την ενεργειακή ανασφάλεια λόγω Ιράν