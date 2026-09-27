Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Κυψέλη, έσπασαν τζάμια και πέταξαν μπογιές

Οι θρασύδειλοι τραμπούκοι που νομίζουν ότι με τέτοιες ενέργειες μπορούν να μας φοβίσουν ή να μας κάνουν να σιωπήσουμε, γελιούνται. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε ελεύθερα για τις ιδέες μας σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, σε όλη τη χώρα», σημειωνει.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΝΔ: