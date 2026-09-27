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Τουλάχιστον 10 Νεπαλέζοι ορειβάτες είναι αγνοούμενοι στα Ιμαλάια
Τουλάχιστον 10 Νεπαλέζοι ορειβάτες είναι αγνοούμενοι στα Ιμαλάια
Είχαν σταλεί πριν από ξένους ορειβάτες για να προετοιμάσουν το καταφύγιο και τη διαδρομή
Οι Αρχές του Νεπάλ ανέφεραν ότι τουλάχιστον 10 ορειβάτες, οι οποίοι ετοιμάζονταν να ηγηθούν μιας αποστολής, είναι αγνοούμενοι έπειτα από χιονοστιβάδα που έπληξε καταφύγιο στα Ιμαλάια.
Οι διοργανωτές της αποστολής ανέφεραν ότι οι οδηγοί -όλοι Νεπαλέζοι- βρίσκονταν σε σημείο συγκέντρωσης κοντά στην κορυφή Χιμλούνγκ Χιμάλ, στην περιοχή Μανάνγκ, όταν ξέσπασε η χιονοστιβάδα το πρωί της Κυριακής.
Η ομάδα, όπως αναφέρει το BBC, είχε σταλεί πριν από τους ξένους ορειβάτες για να προετοιμάσει το καταφύγιο, να διαχειριστεί τη διαδρομή και να στερεώσει σχοινιά στο βουνό.
Οι προγνώσεις έδειχναν ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν έντονες χιονοπτώσεις γύρω από την κορυφή ύψους 7.126 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.
Οι κακές καιρικές συνθήκες, που συνεχίζονται εδώ και ημέρες, έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς τα ελικόπτερα και οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούν να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος.
Οι ορειβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προ ημερών το όρος Μανάσλου, την όγδοη υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, λόγω της αυξανόμενης απειλής χιονοστιβάδων.
Πριν από περίπου δύο μήνες έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπροντ Πικ στο Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος Βρετανο-Νεπαλέζος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες πιο νότια, στη γειτονική ινδική περιοχή του Ουτάρ Πραντές, έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικές Αρχές.
Οι διοργανωτές της αποστολής ανέφεραν ότι οι οδηγοί -όλοι Νεπαλέζοι- βρίσκονταν σε σημείο συγκέντρωσης κοντά στην κορυφή Χιμλούνγκ Χιμάλ, στην περιοχή Μανάνγκ, όταν ξέσπασε η χιονοστιβάδα το πρωί της Κυριακής.
Η ομάδα, όπως αναφέρει το BBC, είχε σταλεί πριν από τους ξένους ορειβάτες για να προετοιμάσει το καταφύγιο, να διαχειριστεί τη διαδρομή και να στερεώσει σχοινιά στο βουνό.
Οι προγνώσεις έδειχναν ότι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν έντονες χιονοπτώσεις γύρω από την κορυφή ύψους 7.126 μέτρων, η οποία βρίσκεται στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.
Οι κακές καιρικές συνθήκες, που συνεχίζονται εδώ και ημέρες, έχουν εμποδίσει τις προσπάθειες διάσωσης, καθώς τα ελικόπτερα και οι ομάδες διάσωσης δεν μπορούν να φτάσουν στον τόπο του συμβάντος.
Οι ορειβάτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν προ ημερών το όρος Μανάσλου, την όγδοη υψηλότερη κορυφή στον κόσμο, λόγω της αυξανόμενης απειλής χιονοστιβάδων.
Πριν από περίπου δύο μήνες έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπροντ Πικ στο Πακιστάν, μεταξύ των οποίων και ο διάσημος Βρετανο-Νεπαλέζος ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα.
Οι ακραίες καιρικές συνθήκες πιο νότια, στη γειτονική ινδική περιοχή του Ουτάρ Πραντές, έχουν προκαλέσει το θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων, σύμφωνα με τοπικές Αρχές.
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