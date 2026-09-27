Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Γιάννης Βρούτσης Νίκη Βρούτση Αναστάσιος Πολίτης Γάμος

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση, δείτε φωτογραφίες

Η Νίκη Βρούτση ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της Αναστάσιο Πολίτη

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση, δείτε φωτογραφίες
13 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ιδιαίτερη οικογενειακή στιγμή έζησε ο Γιάννης Βρούτσης, καθώς η κόρη του Νίκη ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Αναστάσιο Πολίτη. Ο γάμος έγινε στο Καβούρι Αττικής.

Φωτογραφίες από τον γάμο της Νίκης Βρούτση 
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Η Νίκη Βρούτση έχει σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ ο σύζυγός της, Αναστάσιος Πολίτης, είναι νευροχειρουργός και κατάγεται από την Άνδρο. Η οικογένεια Βρούτση έχει καταγωγή από τις Κυκλάδες, με τον ίδιο τον υπουργό να αναφέρεται συχνά στις ρίζες του από τη Νάξο και την Αμοργό.

Η αναγγελία του γάμου

Παντρεύτηκε η κόρη του Γιάννη Βρούτση, δείτε φωτογραφίες

Η επίσημη αναγγελία του γάμου ανέφερε: «Ο Αναστάσιος Πολίτης, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Βούλας Αττικής, γιος του Αντωνίου και της Ελένης, το γένος Μεταξά Σούλη, και η Νίκη Βρούτση, γεννηθείσα εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, κόρη του Ιωάννη και της Θεοδώρας, το γένος Βαγενά, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στο Καβούρι Αττικής».

πηγή φωτογραφιών: cycladeslive
13 ΣΧΟΛΙΑ

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