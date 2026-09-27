Η κάμερα έπιασε τον αρχιφύλακα που τα «τσέπωνε» από τις κλήσεις - Ο διάλογος με Πακιστανό μέσα στο αστυνομικό τμήμα Βόλου

H δικηγόρος του αστυνομικού, Ανθούλα Ανάσογλου

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συνεκτιμήθηκαν μεταξύ άλλων ο πρότερος έντιμος βίος του, καθώς και το γεγονός ότι υπηρετεί επί 18 χρόνια στην Ελληνική Αστυνομία. Κατά το παρελθόν είχε διατελέσει και προσωπικός οδηγός πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, τον είχε επιλέξει προσωπικά για να υπηρετήσει δίπλα του.Από την πλευρά της υπεράσπισης, η δικηγόρος του αστυνομικού,, δήλωσε στο protothema.gr: «Η Δικαιοσύνη αφουγκράστηκε τα αιτήματά μας και αντιλήφθηκε πως πρόκειται για έναν αστυνομικό με ήθος, ο οποίος έκανε ένα ντροπιαστικό ατόπημα, για το οποίο μετάνιωσε. Θα αποδώσει όλη τη ζημία του Δημοσίου στο ακέραιο και θα κοιτάξει να επανορθώσει άμεσα».