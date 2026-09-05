Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους, μόνιμο επίδομο Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο - Πώς θα αυξηθεί ο κατώτατος

Στα 1.000 ευρώ ο κατώτατος μισθός από την 1/1/2028 - Τι είναι ο «κουμπαράς» για τα παιδιά

για συνταξιούχους, μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημοσίου καθώς και για οικογένειες.



Περίπου 2.2 εκ συνταξιούχοι πάνω από 65 ετών θα λαμβάνουν σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2026 ενισχυμένη παροχή ύψους 400 ευρώ (από 300 που είχε ανακοινωθεί) ποσό που πλησιάζει στο ποσό της εθνικής σύνταξης ύψους σήμερα 446 ευρώ. Το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.







Η προσωπική διαφορά από φέτος καταργείται εξ ολοκλήρου για όλους τους συνταξιούχους.



Από τον Δεκέμβριο του 2027, περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λαμβάνουν κάθε Χριστούγεννα επίδομα 500 ευρώ, μια παροχή που έχει εν μέρει τη μορφή 13ου μισθού, 15 χρόνια μετά την κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων στο δημόσιο στα χρόνια των μνημονίων. Το επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη και στον υπολογισμό της σύνταξης, αυξάνοντας το ποσό που θα λάβει ο δημόσιος υπάλληλος μετά την έξοδο από την εργασία του.







- Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.



- Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.



Κλείσιμο αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν διπλή αύξηση με ορίζοντα το 2028. Δηλαδή τον Απρίλιο του 2027, ο κατώτατος μισθός όπως είπε ο πρωθυπουργός θα ξεπεράσει το στόχο της κυβέρνησης (που ήταν 950 ευρώ) ενώ τον Ιανουάριο του 2028 ο μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αντίστοιχη οριζόντια αύξηση θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ η αύξηση θα συμπαρασύρει τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα.



Ειδικότερα:



- Νέος με βασικό μισθό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.



- Υπάλληλος με τρεις τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.



Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα του 2030, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ εξήγγειλε μέτρα ενίσχυσηςΠερίπου 2.2 εκ συνταξιούχοι πάνω από 65 ετών θα λαμβάνουν σε μόνιμη βάση κάθε Νοέμβριο αρχής γενομένης από το Νοέμβριο του 2026(από 300 που είχε ανακοινωθεί) ποσό που πλησιάζει στο ποσό της εθνικής σύνταξης ύψους σήμερα 446 ευρώ. Το επίδομα θα λαμβάνουν επίσης άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες.Στο τέλος Δεκεμβρίου το σύνολο των συνταξιούχων θα λάβει την ετήσια αύξηση στη σύνταξη, με την προσθήκη και των 670.000 συνταξιούχων που μέχρι σήμερα στερούνταν τις αυξήσεις καθώς διατηρούσαν προσωπική διαφορά.από φέτος καταργείται εξ ολοκλήρου για όλους τους συνταξιούχους.Από τον Δεκέμβριο του 2027, περίπου 720.000 δημόσιοι υπάλληλοι, μια παροχή που έχει εν μέρει τη μορφή 13ου μισθού, 15 χρόνια μετά την κατάργηση των δώρων και των επιδομάτων στο δημόσιο στα χρόνια των μνημονίων. Το επίδομα θα λαμβάνεται υπόψη και στον υπολογισμό της σύνταξης, αυξάνοντας το ποσό που θα λάβει ο δημόσιος υπάλληλος μετά την έξοδο από την εργασία του.Ο πρωθυπουργός ανέφερε, μάλιστα, συγκεκριμένα παραδείγματα για το όφελος των δημοσίων υπαλλήλων:- Δημόσιος υπάλληλος 40 ετών, με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.450 ευρώ, θα δει αύξηση 562 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 402 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικό όφελος 964 ευρώ.- Νεότερος δημόσιος υπάλληλος με μισθό 1.123 ευρώ θα έχει όφελος 609 ευρώ καθαρά το 2027 και επιπλέον 424 ευρώ το 2028, δηλαδή συνολικά 1.033 ευρώ πρόσθετο εισόδημα, σχεδόν έναν ακόμη μισθό.Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που. Δηλαδή τον Απρίλιο του 2027, ο κατώτατος μισθός όπως είπε ο πρωθυπουργός θα ξεπεράσει το στόχο της κυβέρνησης (που ήταν 950 ευρώ) ενώ τον Ιανουάριο του 2028 ο μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Αντίστοιχη οριζόντια αύξηση θα λάβουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ η αύξηση θα συμπαρασύρει τις τριετίες στον ιδιωτικό τομέα.Ειδικότερα:- Νέος με βασικό μισθό, όφελος 414€ το 2027 και 1.040€ το 2028.- Υπάλληλος με τρεις τριετίες με 959€ καθαρά, θα δει αύξηση 1.055€ το 2028.

- Παράλληλα, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα από την 1η Απριλίου 2027 , θα αυξήσει το καθαρό εισόδημα των μισθωτών ενώ θα μειώσει την επιβάρυνση των επιχειρήσεων.



Από το 2027, με στόχο την ενθάρρυνση των γεννήσεων σε συνδυασμό με τη κουλτούρα αποταμίευσης, ο πρωθυπουργός εξήγγειλε ένα σύγχρονο μέτρο που προβλέπει τη δημιουργία ενός «κουμπαρά» τα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού. Οι οικογένειες θα αποταμιεύουν στον κουμπαρά και η πολιτεία θα διπλασιάζει το ποσό.



Για παράδειγμα, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, αν η οικογένεια αποταμιεύει προς όφελος του παιδιού 100 ευρώ το μήνα (1200 το χρόνο), η πολιτεία θα προσθέτει επιπλέον έως 1200 ευρώ ετησίως. Έτσι όταν το παιδί φτάσει 18 ετών θα έχει συγκεντρωθεί ποσό έως 60.000 ευρώ το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ανοίξει τα φτερά του και να ξεκινήσει την ενήλικη ζωή του ( σπουδές , εργασία κλπ).



Στη διάρκεια της αποταμίευσης, το ποσό θα επενδύεται ώστε να αυξηθεί από τις αποδόσεις.



Τέλος, όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, ένας μισθωτός με τρία παιδιά και ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, που μέχρι σήμερα θα πλήρωνε φόρο 620 ευρώ, πλέον θα πληρώνει μηδενικό φόρο. Για ελεύθερο επαγγελματία με εισόδημα 15.000 ευρώ, η συνολική εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει έως τα 1.350 ευρώ.



Παράλληλα, αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί το ειδικό επίδομα των πολύτεκνων οικογενειών. Έτσι, για το τέταρτο παιδί το επίδομα αυξάνεται από 3.500 σε 4.500 ευρώ, ενώ για το πέμπτο παιδί από 5.500 σε 6.500 ευρώ.



Η αύξηση θα ισχύσει και για γεννήσεις που έγιναν από τον Ιανουάριο του 2026, στηρίζοντας χιλιάδες πολύτεκνες οικογένειες.