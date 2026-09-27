Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Μπράβο στον ΠΑΟΚ, ο Θεός και η ψυχή σας αύριο»
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Μπράβο στον ΠΑΟΚ, ο Θεός και η ψυχή σας αύριο»

Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ σχολίασε την πρόκριση του Δικεφάλου, τις απουσίες της ομάδας του και το τρίποντο του Όσμαν

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα του Παναθηναϊκού: «Μπράβο στον ΠΑΟΚ, ο Θεός και η ψυχή σας αύριο»
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Την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 84-82 στον ημιτελικό του Stoiximan Super Cup σχολίασε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω live μετάδοσης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ αναφέρθηκε στις απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα του, συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο νικητήριο τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, συγκρίνοντάς το με ιστορική φάση του παρελθόντος.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στους παίκτες που δεν ήταν διαθέσιμοι για τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό, επισημαίνοντας πως η ομάδα παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες.

«Χωρίς Ναν, Χέιζ-Ντέιβις, Σλούκα και ανέτοιμο Ρογκαβόπουλο. Μπράβο όμως στον ΠΑΟΚ, ελπίζω να συνεχίσετε να είστε στο μπάσκετ αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στη σχέση του με τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης: «Τη σχέση μου με το σωματείο του ΠΑΟΚ την ξέρουν όλοι. Ο Θεός και η ψυχή σας αύριο», είπε, ενόψει του τελικού της διοργάνωσης.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στάθηκε και στη φάση που έκρινε τον ημιτελικό, όταν ο Τσέντι Όσμαν ευστόχησε σε τρίποντο στην εκπνοή χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ την πρόκριση.

Μάλιστα, συνέδεσε το συγκεκριμένο σουτ με το ιστορικό τρίποντο του Πέτζα Στογιάκοβιτς στο ΣΕΦ το 1998, λέγοντας:

«Ποιος δεν θυμάται Στογιάκοβιτς μέσα στο ΣΕΦ, δεν γουστάρετε να τα ζήσετε ξανά αυτά».

Κατά τη διάρκεια του live, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δέχθηκε ερώτηση από χρήστη για την απουσία του από το «Ανδρέας Παπανδρέου», όπου διεξήχθη η αναμέτρηση.

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Ο ίδιος απάντησε αναφερόμενος στην τιμωρία που του έχει επιβληθεί: «Δεν μπορώ να πάω. Πρέπει να είμαι τιμωρημένος μέχρι το 2030-κάτι, ούτε ξέρω πόσο με έχουν τιμωρήσει. Στην Ελλάδα δεν μπορώ να πάω πουθενά, σε ελληνικούς αγώνες δηλαδή».
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